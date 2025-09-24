La carta que van a recibir miles de pensionistas: viajes del Imserso a partir de 50 euros Los beneficiarios de una prestación igual o inferior a las mencionadas podrán viajar pagando la mencionada cifra sin importar el destino

C. L. Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:39 Comenta Compartir

Miles de jubilados y pensionistas en España recibirán una carta del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), en las que se confirmará su acreditación para reservar viajes del programa de Turismo de la próxima temporada.

En esta ocasión, el organismo adscrito al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha reservado más de 7.400 plazas a un precio de 50 euros destinadas para los jubilados con las pensiones más bajas del sistema. Un programa que va dirigido para aquellos pensionistas cuya cuantía percibida sea inferior a las pensiones no contributivas de jubilación e incapacidad.

Los beneficiarios de una prestación igual o inferior a las mencionadas podrán viajar por esos 50 euros sin importar el destino. Además, el ministrio ha informado a través de su página web que los usuarios podrán viajar con animales de compañía «en los viajes de costa peninsular y costa insular».

En total, el Ministerio prevé enviar cerca de tres millones de cartas a los jubilados acreditados para viajar. La fecha de comercialización de los viajes variará en función de cada comunidad autónoma, aunque comenzará a partir del próximo lunes 6 de octubre. El plazo se abrirá en esa fecha para Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco.

«Queremos que todas las personas mayores puedan viajar y disfrutar de un envejecimiento activo», ha señálado el ministro, Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. La licitación busca corregir desigualdades previas en el acceso al programa, ya que en ediciones anteriores muchos pensionistas con recursos limitados no podían beneficiarse debido al precio de los viajes.