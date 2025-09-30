Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Borja Luna

Carrefour vuelve a bajar de los cuatro euros un conocido aceite de oliva virgen extra

Los consumidores le otorgan una alta puntuación por su sabor

C. L.

Martes, 30 de septiembre 2025, 10:07

A vueltas de nuevo con el precio del aceite de oliva ante la coyuntura actual, a las puertas de comenzar una nueva campaña con unas espectativas rebajadas respecto a lo que se pensaba a inicios de año, las ofertas vuelven a centrar la atención de los compradores.

Carrefour incluye varias ofertas en el aceite de oliva virgen extra en su catálogo de septiembre. Sobre todo llama la atención una que afecta a la marca Dcoop, que por su precio, supera a otras tan conocidas como Carbonell, Coosur o La Española. Marcado como 'Precio Imbatible', forma parte de una promoción en la que se rebaja su precio por debajo de los 4 euros el litro..

El aceite de oliva virgen extra (AOVE) que ha rebajado Carrefour pertenece a «la mayor cooperativa aceitera del mundo, con 75.000 familias de agricultores». Unaceite de oliva categoría superior obtenido directamente de aceitunas y solo mediante procedimientos mecánicos.

Procede de la cooperativa Dcoop And. que se encuentra en Antequera (Málaga) y el formato garrafa de 5 litros, se puede comprar por 19,95 euros (3,99 euros el litro). Este AOVE destaca también por sus valoraciones positivas, de 4,44 sobre 5 basados en 24 opiniones de los consumidores.

Además de este aceite, Carrefour cuenta con más ofertas activas como la 'Súper precio', '2x1 acumula', '3x2' o la segunda unidad al 50% que se podrán aprovechar ya.

-Aceite de oliva virgen extra Maestros de Hojiblanca, 1 litro, cuesta 7,45 euros (2x1 acumula).

-Aceite de oliva virgen extra de Coosur 5 litros, cuesta 30,10 euros (6,02 euros el litro).

-Aceite de oliva virgen extra Carbonell 5 litros, cuesta 27,30 euros, el litro sale a 4,46 euros.

-Aceite de oliva virgen extra Maestros de Hojiblanca, 5 litros, cuesta 27,30 euros (5,46 euros el litro).

-Aceite de oliva virgen extra Carrefour 5 litros, cuesta 22,80 euros, sale a 4,56 euros el litro.

-Aceite de oliva virgen extra Hojiblanca Coosur 1 litro, cuesta 7,49 euros.

-Aceite de oliva virgen extra Ybarra cuesta 7,25 euros 750 mililitros.

Te puede interesar

