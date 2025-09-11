Carrefour tira el precio del aceite de oliva virgen extra con esta nueva oferta Este es uno de los alimentos más demandados en los hogares

C. L. Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:45 Comenta Compartir

Uno de los alimentos más demandados en los hogares es el aceite de oliva, esencial en la dieta mediterránea. Sin embargo, el encarecimiento de este producto en los últimos meses ha obligado a muchas familias a buscar otras alternativas. Algunos supermercados intentan evitar esto y lanzan ofertas para que el llamado oro líquido sea asequible para todos los bolsillos.

Carrefour esta semana tiene el aceite de oliva virgen extra de un litro a 7,25 euros, pero la segunda unidad tiene un descuento del 50%, por lo que puedes llevarte otro por tan solo 3,63 euros. La oferta es válida hasta el 24 de septiembre.

Pero esta no es la única rebaja que la gran cadena ha hecho en el aceite de oliva virgen extra. La botella de cinco litros de la marca Dcoop está a 19,95€, así que el litro saldría a 3,99€.