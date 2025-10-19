Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Carrefour sorprende con una oferta en aceite de oliva virgen extra Carbonell al 50%

Recibirás tu cupón para la próxima compra por correo electrónico una vez recibido el pedido

Alberto Flores

Granada

Domingo, 19 de octubre 2025, 15:23

Las ofertas en los supermercados abarcan multitud de productos: desde el hogar, la limpieza, la salud y cuidado personal hasta la alimentación en todos sus campos. Y es aquí donde Carrefour ha vuelto a lanzar una oferta que ha sorprendido a sus clientes.

Hablamos del aceite de oliva, en este caso aceite de oliva virgen extra, el llamado oro líquido, que sigue oscilando en su precio dando algún disgusto que otro a los consumidores, que tienen que seguir aprovechando las rebajas en los supermercados e hipermercados para que su bolsillo no se resienta tanto.

En este sentido, Carrefour ofrece ahora una de las marcas más conocidas del mercado dentro de una promoción agresiva. No se trata de la segunda unida al 70% ni de su ya famoso 3x2, si no que hablamos de que hay un 50% que vuelve.

En efecto, Carbonell es la marca elegida, entre otras, para esta rebaja. ¿En qué consiste? Recibirás tu cupón para la próxima compra por correo electrónico una vez recibido el pedido. Cupón válido del 28/10/2025 al 10/11/2025 en tiendas Carrefour (excepto Carrefour Express Cepsa) y carrefour.es/supermercado.

