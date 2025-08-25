Carrefour lanza una rebaja exclusiva en su aceite de oliva Coosur serie Oro antes de acabar agosto Con esta promoción el litro se queda a 3,75 euros

C. L. Lunes, 25 de agosto 2025, 12:05 Comenta Compartir

La época de rebajas no ha acabado en algunos supermercados, que mantienen promociones para captar clientes en un sector tan competido como el del aceite de oliva.

La cadena de supermercados francesa Carrefour es una de las que más ofertas está lanzando durante este verano con el aceite de oliva como protagonista, con precios para el AOVE que en ocasiones quedan ligeramente por encima de los 4 euros. Sin embargo, en esta ocasión lanza una nueva promoción que deja el precio de una prestigiosa marca por debajo de los 4 euros el litro.

La oferta, enmarcada en la promoción 'Súper Precios', tiene como protagonista a la garrafa de 5 litros 'Serie Oro' de Coosur, una de las empresas más destacadas en lo que a la producción de aceite de oliva se refiere.

Se trata de una garrafa de aceite de oliva virgen, un producto que desde la propia marca definen como un aceite con sabor «intenso y fresco» que resulta «ideal para quienes buscan lo mejor en cada receta». Lo recomiendan para su uso en sopas frías, cremas o aliños de ensaladas, así como paraa aderezar verduras, preparar panes y confitar pescados, verduras y carnes.

Un producto de excelente calidad que puede adquirirse ahora por un precio increíble: solo 18,75 euros. Un precio más asequible se tenemos en cuenta que su precio habitual ha sido de 26,20 euros la garrafa, quedando el precio del litro por encima de los 5 euros. Ahora, sin embargo, gracias a esta oferta el precio del litro queda en los 3,75 euros.