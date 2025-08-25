Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La oferta que lanza Carrefoir en su aceite de oliva de Coosur. Ideal

Carrefour lanza una rebaja exclusiva en su aceite de oliva Coosur serie Oro antes de acabar agosto

Con esta promoción el litro se queda a 3,75 euros

C. L.

Lunes, 25 de agosto 2025, 12:05

La época de rebajas no ha acabado en algunos supermercados, que mantienen promociones para captar clientes en un sector tan competido como el del aceite de oliva.

La cadena de supermercados francesa Carrefour es una de las que más ofertas está lanzando durante este verano con el aceite de oliva como protagonista, con precios para el AOVE que en ocasiones quedan ligeramente por encima de los 4 euros. Sin embargo, en esta ocasión lanza una nueva promoción que deja el precio de una prestigiosa marca por debajo de los 4 euros el litro.

La oferta, enmarcada en la promoción 'Súper Precios', tiene como protagonista a la garrafa de 5 litros 'Serie Oro' de Coosur, una de las empresas más destacadas en lo que a la producción de aceite de oliva se refiere.

Se trata de una garrafa de aceite de oliva virgen, un producto que desde la propia marca definen como un aceite con sabor «intenso y fresco» que resulta «ideal para quienes buscan lo mejor en cada receta». Lo recomiendan para su uso en sopas frías, cremas o aliños de ensaladas, así como paraa aderezar verduras, preparar panes y confitar pescados, verduras y carnes.

Un producto de excelente calidad que puede adquirirse ahora por un precio increíble: solo 18,75 euros. Un precio más asequible se tenemos en cuenta que su precio habitual ha sido de 26,20 euros la garrafa, quedando el precio del litro por encima de los 5 euros. Ahora, sin embargo, gracias a esta oferta el precio del litro queda en los 3,75 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fany, «la mitad china, mitad churrianera» con la taberna de las 50 mesas llenas
  2. 2

    Medios aéreos, bomberos del Infoca y Diputación combaten un incendio forestal en la Sierra de Alhama
  3. 3

    Denuncian ruidos e insalubridad de un chalet okupado junto a su urbanización
  4. 4

    La armera granadina que cuenta con un ejército de seguidores
  5. 5 Amenaza de tormentas, rayos y posibles reventones en Granada este domingo
  6. 6 Acumulaba 11 bombonas de gas esparcidas al lado de un terreno que se había incendiado
  7. 7 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  8. 8

    La posible salida de Hongla sigue abierta en el Granada
  9. 9

    Las prioridades del Granada en la última semana de mercado
  10. 10

    El Covirán, a punto de cerrar al escolta Jassel Pérez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Carrefour lanza una rebaja exclusiva en su aceite de oliva Coosur serie Oro antes de acabar agosto

Carrefour lanza una rebaja exclusiva en su aceite de oliva Coosur serie Oro antes de acabar agosto