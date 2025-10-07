Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La oferta que lanza Carrefour para su aceite de oliva virgen extra de Maestros de Hojiblanca Borja Luna

Carrefour se lanza a un ofertón en el aceite de oliva virgen extra con la garrafa de Hojiblanca

Lo engloba dentro de la promoción 'Súper precios' y afecta a su envase de 5 litros

C. L.

Martes, 7 de octubre 2025, 14:15

Comenta

Prácticamente desde que comenzó el año los supermercados e hipermercados no han parado de lanzar promociones especiales y ofertas relacionadas con el aceite de oliva y el aceite de oliva virgen extra. Llegó a bajar de los cuatro euros el litro, pero el mercado se estabilizó y, con las previsiones de cara a la próxima cosecha, los precios han subido de nuevo. Ahora esos precios ya no se encuentran, pero sí se pueden localizar promociones que dejan productos de calidad a un precio contenido.

Uno de los supermercados que más ofertas está lanzando relativas al aceite de oliva es Carrefour. Y esta semana la cadena vuelve a sorprender a sus clientes con una nueva rebaja del virgen extra que les permite comprar este producto por debajo de los 5 euros por litro, que lo engloba dentro de la promoción 'Súper precios'.

En concreto, se trata de una oferta que afecta al aove de Maestros de Hojiblanca. Los establecimientos de la cadena francesa, así como su página web, venden durante estos días las garrafas de cinco litros de aceite de oliva virgen extra a 22,95 euros (hasta ahora estaba a 27,30), lo que supone 4,59 euros el litro.

Se trata de un aceite muy bien valorado por los clientes de Carrefour, que le otorgan un 4,49 sobre 5 y que muchos catalogan como «muy bueno» en sus comentarios. Se trata de un aceite de procedencia puramente española que presenta un nivel de frutado 3 y picante 2, lo que lo hace ideal para acompañar con guisos verduras a la plancha o para darle un toque especial a sopas y cremas.

