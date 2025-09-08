Carrefour y Coosur se unen para dejar el litro de aceite de oliva en solo 3,14 euros Se trata de una promoción especial que estará vigente solo hasta el 10 de septiembre

C. L. Lunes, 8 de septiembre 2025, 11:09 Comenta Compartir

Como cada año, el final del verano llega acompañado de todo tipo de ofertas para hacer frente a un nuevo curso. Los descuentos se aplican en material escolar, como es evidente, pero también en ropa y en la cesta de la compra. Hay rebajas incluso en el aceite de oliva. En esta ocasión, la cadena de supermercados Carrefour y la marca Coosur se han unido para dejar el litro de aceite de oliva en solo 3,14 euros.

Resulta que Carrefour ha puesto en marcha 'El 50% que vuelve'. Con esta promoción especial, el cliente que compra una botella de un litro de aceite de oliva virgen serie Oro Coosur recibe la mitad del importe de vuelta. Antes de aplicarse este descuento, costaba el doble, 6,29 euros. Por los 3,14 euros que cuesta ahora solo se podrá adquirir de aquí al 10 de septiembre, que es cuando acaba la oferta.

Para conseguir el 50% del importe de la botella de vuelta, solo hay que comprarla a través de la página web. Completada la compra, el cliente recibie la mitad del importe en un cupón que podrá canjear tanto online como en tiendas físicas. La fecha límite es el 24 de septiembre. Además, se puede acumular con otros productos.

En el caso de este aceite de oliva virgen, Coosur destaca su aroma afrutado e indica que es ideal para aliñar o guisar, recomendándolo tanto para platos de cuchara como para freír croquetas. Aunque también es perfecto en crudo, en pan o en ensaladas, además de en salsas.