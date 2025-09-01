El cambio en el precio del aceite de oliva que se avecina en los próximos meses El corto plazo estará marcado por precios tensionados y oferta limitada

Un tema que se ha vuelto recurrente, que se estabilizó unos meses y que vuelve a preocupar: el precio del aceite de oliva. Tras meses de altibajos, el aceite de oliva virgen extra en origen acaba de superar la barrera psicológica de los cuatro euros por kilo, lo que muchos consideran como la base mínima que garantiza la rentabilidad de las explotaciones.

«Según los últimos datos del sistema Poolred a los que ha tenido acceso ASAJA-Jaén, del 18 al 24 de agosto, el precio en origen del aceite de oliva virgen extra fue de 4,001 euros/tonelada, el virgen de 3,530 y el lampante de 3,293. Con respecto a las operaciones, se registraron 56, con la salida de 4,643 toneladas. En el caso del picual de Jaén, el aceite de oliva virgen extra se sitúa en los 3,981 e uros/tonelada, el virgen en 3,485 y el lampante en 3,335. En este caso, se realizaron 24 operaciones con la salida de 2,043 toneladas», señala ASAJA-Jaén.

«Tras dos campañas con una producción de aceite de oliva muy limitada, la previsión de una campaña amplia, con un dato de producción de 1,4 millones de toneladas ha provocado un «terremoto» en el mercado del aceite de oliva y principalmente en el olivar tradicional. Ante esta situación, y a petición de UPA, el Ministerio de Agricultura inició hace unas semanas el trámite que establecerá los requisitos de aplicación del artículo 167 de la OCM única, que permite a los Estados Miembros de la Unión Europea crear normas de comercialización para regular la oferta con el fin de mejorar y estabilizar el funcionamiento», advertía a Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) el pasado mes de julio.

Los cálculos para Andalucía, la principal región productora, hablaban de entre 950.000 y 1,15 millones de toneladas, lo que en el mejor de los escenarios apenas igualaría la producción del ejercicio anterior. A escala nacional, la horquilla se situaría entre 1,2 y 1,4 millones de toneladas.

Realidad en los supermercados

El Índice de Precios de Consumo (IPC) muestra que en junio el coste del aceite de oliva cayó un 3,1% respecto al mes anterior, manteniéndose por debajo de los niveles de 2024. Esto se explica por la dinámica propia de la cadena de suministro.

Mientras los agricultores han estado cobrando menos de 3,5 €/kg, los consumidores pagaban entre 5,5 y 6 €/kg de virgen extra. Las organizaciones agrarias, como COAG Jaén, denunciaban en mayo que la diferencia era insostenible y que el sector primario era el eslabón más débil. De hecho, sus cálculos indicaban que el precio en origen debería situarse entre 5,55 y 6,14 €/kg para garantizar una rentabilidad mínima.

El repunte del precio da un pequeño respiro a los agricultores, pero muchos temen que sea simplemente una subida puntual a la que luego acompañe una caída abrupta.

Corto y medio plazo

Tras años de campañas nefastas, la última recogida estabilizaó el sector y la próxima se había anticipado como una de las más prometedoras del último lustro, pero las altas temperaturas en el periodo de floración, la incidencia de plagas y las olas de calor que han rebajado esas previsiones iniciales. Ahora las cooperativas y las organizaciones agrarias piensan en estimaciones más modestas.

Está claro que el comportamiento de los mercados exteriores también será determinante. Estados Unidos, que en los primeros meses del año incrementó sus compras de aceite español en más de un 30%, se perfila como un actor clave.

La previsión habla, en definitiva, de que a corto plazo el sector estará marcado por precios tensionados y oferta limitada. A medio plazo, la sostenibilidad del sector dependerá de la evolución del clima, la capacidad de modernizar explotaciones para reducir costes y el comportamiento de los mercados internacionales. El hecho de superar la barrera de los cuatro euros por kilo en origen es el comienzo de una etapa que obligará a agricultores, cooperativas, distribuidores y consumidores a adaptarse una de nuevo a un escenario incierto.