Buenas noticias de la DGT: estos coches no tendrán que volver a pasar la ITV nunca más Los vehículos muy antiguos quedan exentos de pasar la inspección gracias a su catalogación como históricos

Alberto Flores Granada Sábado, 21 de junio 2025, 10:39

La mayoría de coches, salvo los que son nuevos o tienen pocos años, están obligados a pasar de forma anual la ITV. Una inspección que pone a examen diferentes aspectos del vehículo para que los expertos de dichas estaciones determinen si los coches o motos que están revisando pueden seguir circulado por las carreteras españolas o no.

Para ello revisan absolutamente todo: desde las luces y los neumáticos, hasta las emisiones de gases contaminantes que emite cada vehículo. Y solo los que consiguen superar la inspección reciben la pegatina que les permita circular en regla durante uno o dos años, en función de la antigüedad que tenga el vehículo en cuestión.

Sin embargo, aunque mucha gente lo desconozca, no todos los vehículos tienen que pasar la ITV. Desde principios de 2025 hay unos que no tendrán que volver a pasarla nunca más, de hecho. En concreto se trata de los vehículos matriculados antes del 1 de enero de 1950 y no importa si se trata de coches o ciclomotores.

Estos vehículos son catalogados como «históricos» por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT), pasando a formar parte del patrimonio cultural español con un objetivo claro de incrementar el número de vehículos históricos en nuestro país.

Y para hacer posible ese objetivo, la nueva normativa de la DGT ofrece esta ventaja: los vehículos calificados como históricos no tendrá que volver a pasar la ITV nunca más. Para conseguir dicha catalogación de «histórico», el vehículo debe contar con una gran antigüedad sin haber sido modificado o estar inscrito en el Inventario General de Bienes Muebles de Patrimonio Histórico Español.