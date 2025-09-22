El Banco de España alerta de la operación en los cajeros que cada vez se vigila más El riesgo de billetes falsos lleva a las entidades a la retención automática cuando hay dudas

Ir al cajero automático es una acción cotidiana que, en algunas ocasiones, puede llevar aparajada algunos problemas. Ingresar dinero en un cajero parece una operación fácil, pero no siempre el efectivo entra en la cuenta al momento. Si el sistema detecta que un billete puede ser falso, o genera dudas, la entidad debe retirarlo y enviarlo al Banco de España para su examen.

La normativa europea (Reglamento 1338/2001/CE) ordena apartar los billetes dudosos y enviarlos al Banco de España. Si el ingreso se hace directamente en el cajero, este imprime un justificante con un número de referencia ligado al caso. Si se ingresa con sobre, el cliente puede no enterarse en el momento. Es a través del banco cuando le llegará el aviso posteriormente si detecta dudas.

En ambos supuestos, la entidad dispone de un máximo de 15 días hábiles para remitir el efectivo retenido al Banco de España. Una vez retenido el efectivo, la entidad registra el caso en la aplicación oficial del Banco de España. Se anotan los datos del cliente, las características del billete y la cuenta donde se abonará el importe si se confirma la autenticidad. Este registro genera un nuevo número de expediente distinto al del justificante del cajero, que servirá para el seguimiento.

El Centro Nacional de Análisis del Banco de España examina el billete. Si es verdadero, la entidad deberá ingresar el importe en la cuenta del cliente. Si en el registro no se incluyeron datos del titular, la comunicación y el dinero llegarán a la entidad y será el cliente quien tenga que reclamarlos.

Los plazos del proceso no son fijos. Los expedientes se tramitan por orden de llegada y el importe del billete no acelera el proceso. Para saber en qué punto está, se puede consultar online mediante la herramienta 'Consulta del expediente' con el número de registro y el DNI, o contactar con el Centro Nacional de Análisis.