La prestación que la Seguridad Social ha ampliado a los mayores de 52 años. José Luis Ros Caval

La ayuda de 930 euros al mes que pueden pedir ya miles de mayores de 52 años a la Seguridad Social

El Gobierno extiende una prestación que iba destinada a los jóvenes a la población más vulnerable

C. L.

Sábado, 16 de agosto 2025, 09:43

Una ayuda que la Seguridad Social destinaba solo a jóvenes se extiende al resto de la población y ahora protege a adultos vulnerables mayores de 52 años.

Se trata de una prestación que ronda los 930 euros mensuales. Se trata de la pensión de orfandad, tradicionalmente asociada a jóvenes, pero que desde la reforma de 2025 cubre también a las personas adultas en situación de especial fragilidad económica. El objetivo del Gobierno es reforzar la red de protección social ante el encarecimiento de la vida y la precariedad laboral, y lo hace ampliando la cobertura de esta ayuda gestionada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Para acceder a la prestación hay que cumplir varios requisitos indispensables. La primera es no superar el salario mínimo interprofesional (16.576 euros anuales en 2025). Además, se exige no cobrar ninguna otra pensión, ni contributiva ni no contributiva; si ya se percibe una paga pública, esta ayuda quedaría automáticamente descartada.

La norma añade un requisito de convivencia: el solicitante debió vivir con el progenitor fallecido los dos años previos a su muerte. A ello se suma que el progenitor hubiera cotizado al menos 15 años a la Seguridad Social a lo largo de su vida laboral.

El trámite se realiza íntegramente en el INSS, tanto de forma presencial como por sede electrónica. La pensión se abona en 14 pagas, incluyendo las extras de junio y noviembre, igual que las jubilaciones ordinarias.

