La ayuda de hasta 1.600 euros que pueden solicitar los nacidos entre 1962 y 2002

La ayuda de hasta 1.600 euros que pueden solicitar miles de españoles.

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:16

La Seguridad Social cuenta con distintos mecanismos para ayudar a la población más vulnerable. Entre otros, en 2020 puso en marcha el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una ayuda que garantiza ingresos mínimos a hogares vulnerables. Esta ayuda llega a más de 2,3 millones de personas y ha contribuido a reducir alrededor de un 30% la pobreza severa.

Los nacidos entre 1960 y 2002 cumplen el requisito general de edad (de 23 a 65 años en 2025) para solicitar esta ayuda. También pueden optar jóvenes de 18 a 22 años si han estado en centros de protección de menores. La prestación busca estabilizar la economía de quienes más lo necesitan y se adapta a cada hogar con complementos específicos. Las condiciones para obtener esta ayuda son:

-Edad: de 23 a 65 años; de 18 a 22 si se procede de un centro de protección de menores.

-Residencia: legal y efectiva en España durante, al menos, el año anterior a la solicitud; no se exige para víctimas de trata, explotación sexual o violencia de género.

-Situación económica: ingresos por debajo de los límites que acreditan vulnerabilidad. Un adulto solo: 20.353,62 € al año (1.449,39 € al mes). Como referencia, un adulto y dos menores: 36.636,52 €; dos adultos y dos menores: 44.777,96 €.

-Patrimonio: no superar los topes en activos no societarios (sin contar la vivienda habitual), como acciones, terrenos o inmuebles distintos de la residencia.

-Documentación obligatoria: DNI o NIE, certificado de empadronamiento vigente, libro de familia, última declaración de la renta y justificantes de ingresos.

La cuantía mínima para esta ayuda es de 658,81 euros al mes para una persona adulta sola. Esta cantidad va subiendo en función de los miembros y se añaden complementos por hijos menores. Además, existen incrementos para hogares monoparentales y para beneficiarios con discapacidad igual o superior al 65%. La cuantía máxima es de 1.594,33 euros.