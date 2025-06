La ayuda de hasta 11.000 euros del SEPE a personas que han trabajado menos de un año

C. L. Miércoles, 25 de junio 2025, 11:26 Comenta Compartir

El objetivo de conseguir un empleo estable en muchos casos no es posible, por eso el Estado contempla ayudas para aquellos parados que no encuentren esa estabilidad laboral. Aquellos que encadenan contratos de corta duración pueden quedarse sin el paro al uso porque no llegan a los 360 días exigidos. Para ellos existe el subsidio por cotizaciones insuficientes: una paga de entre 480 y 570 euros al mes que, al prolongarse durante 21 meses, roza los 11.000 euros.

Esta ayuda está enfocada a aquellas personas que hayan cotizado entre 90 y 360 días y se encuentren en desempleo total o parcial. Si el trabajo es a tiempo parcial, la suma de las horas no puede alcanzar una jornada completa. Además, debe acreditarse situación legal de desempleo y carecer de rentas propias superiores al 75% del salario mínimo, salvo que existan cargas familiares.

El objetivo es garantizar un ingreso constante mientras se busca un nuevo empleo, ya que cubre lagunas de cotización y es compatible con otras prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, salvo la jubilación.

Para poder solicitarlo, el SEPE exige el formulario oficial de solicitud, DNI o NIE en vigor, certificado de empresa (que suele enviarse telemáticamente), libro de familia si hay dependientes y justificantes de ingresos. La petición debe formalizarse antes de que pasen seis meses desde la fecha del despido.

Por otro lado, si se tienen contratos a tiempo parcial simultáneos, la suma de todas las jornadas será determinante. De ahí que convenga revisar bien los certificados antes de entregarlos.

Quienes acrediten cargas familiares y 180 días de cotización pueden alcanzar los 21 meses, que se traducen en 10.980 euros. El pago se abona entre los días 10 y 15 de cada mes, siempre en la cuenta donde el beneficiario figure como titular.

El procedimiento para solicitarlo:

-Pedir cita previa en la sede electrónica del SEPE o llamando al 060.

-Rellenar el formulario especificando número de días cotizados y cargas familiares.

-Adjuntar la documentación escaneada si se opta por la vía online; en oficina, se entrega en mano.

-Esperar la resolución, que suele llegar en 15 días hábiles. Obtendrás notificación por SMS o correo electrónico.

-Sellar el paro cada 90 días y comunicar cualquier variación de ingresos o empleo.

También se puede realizar online en el portal del SEPE, que permite subir archivos en PDF y firmar con certificado digital o Cl@ve permanente.

Temas

SEPE

Empleo

Paro