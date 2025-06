El aviso de una uróloga por una práctica muy común: «No deberías hacer el 'pis por si acaso'»

C. L. Sábado, 21 de junio 2025, 10:39 Comenta Compartir

Es casi un gesto automático que se repite a diario, pero puede no ser una buena idea. Ir al baño «por si acaso» antes de salir de casa, al llegar al trabajo o antes de acostarse no es tan aconsejable. Así lo advierte la doctora Cristina Barrera, conocida en TikTok por divulgar temas de salud, advierte de que esta práctica puede afectar a la vejiga y provocar problemas de control miccional.

«Aunque parece algo inofensivo, puede alterar el funcionamiento normal de la vejiga», explica @laurologadetiktok en un vídeo publicado en TikTok. Detalla que cuando una persona vacía su vejiga «sin tener necesidad real», lo que está haciendo es «enseñar al cuerpo a anticiparse».

Esta explicación tiene base fisiológica. La vejiga es un órgano que funciona como un depósito elástico que se llena de forma progresiva de orina hasta alcanzar un umbral que activa el reflejo de necesidad. Si se vacía antes de tiempo de manera repetida, ese umbral se modifica.

Esto se traduce en una mayor frecuencia de visitas al baño, sensación de urgencia e incluso dificultad para retener la orina como antes. «La vejiga se adapta y empieza a avisarte antes de tiempo con volúmenes más bajos», manifiesta.

«Si no sientes ganas, no es el momento. Respetar el deseo miccional es cuidar tu control y tu salud», concluye Barrera. No obstante, advierte de que hay excepciones, como es el caso de personas con patologías urológicas en las que estos consejos no son aplicables.

Temas

salud

TikTok