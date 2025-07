Aviso de Santander, BBVA y CaixaBank por una nueva estafa a clientes este verano

C. L. Martes, 8 de julio 2025, 10:01 Comenta Compartir

Aviso de importancia de tres de los principales bancos del país por una estafa que está proliferando este verano. Banco Santander, BBVA y CaixaBank advierten de un timo que no es nuevo, pero que se ha sofisticado con el paso de los años y está causando múltiples problemas este mismo verano. Desde hace años no paran de aparecer nuevos tipos de timos y estafas relacionados con internet y las nuevas tecnologías. Una situación que provoca que todos los usuarios tengan que extremar las precauciones para no ser víctimas de ninguna de ellas. Sin embargo, entre todos esos novedosos timos también hay algunos antiguos que todavía son muy recurrentes en la actualidad.

Es el caso de la estafa conocida como Wangiri, que vuelve a estar de moda de acuerdo con Santander, CaixaBank y BVVA; y es bastante peligrosa. Se trata de un timo con origen en Japón en torno al año 2010 y proviene del término «corte». Y es que en eso consiste: realizar llamadas desde un sistema automatizado y dejar sonar el teléfono un par de veces antes de cortar.

Esta situación suele generar curiosidad en quien recibe la llamada, lo que provoca que el fraude se ponga en marcha. Si la víctima devuelve la llamada para comprobar quién es, estará llamando a unos números premium con tarificación especial que no están incluidos en las llamadas ilimitadas que suelen incluir las tarifas móviles.

Los números desde los que llaman

Uno de los métodos más efectivos para evitar ser víctima del timo Wangiri tiene que ver con comprobar de dónde procede la llamada perdida. De hecho, explican que si se trata de una llamada desde el extranjero lo más probable es que se trate de una estafa. Estos son algunos de los prefijos más repetidos en este tipo de engaño:

• Albania (+355)

• Bosnia (+387)

• Costa de Marfil (+225)

• Estonia (+372)

• Ghana (+233)

• India (+91)

• Mali (+223)

• Marruecos (+212)

• Nigeria (+234)

• Papua Nueva Guinea (+675)

• Túnez (+216)

• Samoa Occidental (+685)

• Sierra Leona (+231)

• Sri Lanka (+94)

• Uganda (+256)

• República Centroafricana (+236)

Se aconseja no devolver la llamada a ningún número que comience por alguna de esas combinaciones y bloquearlo de forma inmediata. Por otra parte, también avisan de que es posible que este timo se realice con una llamada perdida desde un número con prefijo de España.

En este caso es habitual que al devolver la llamada aparezca una locución solicitando enviar un SMS para escuchar un supuesto mensaje guardado en tu buzón de voz. Sin embargo, se trata de un engaño, ya que el mensaje lo que hará será suscribirte a un proveedor de servicios premium de telefonía que te cobrará por cada mensaje enviado.