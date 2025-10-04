El aviso de Karlos Arguiñano por un mal uso del aceite de oliva: «Nunca hay que hacer eso» Apunta una costumbre que puede pasar factura a las concinas

Aunque el reciclaje cada vez está más implantado en España y la sociedad se ha concienciado de la importancia de cuidar el medio ambiente, aún hay quien sigue realizando prácticas tan contaminantes como tirar el aceite usado por el desagüe de la cocina. «Una auténtica guarrada», según ha señalado el prestigioso y televisivo cocinero Karlos Arguiñano que, además, apunta que es un atentado contra el medio ambiente, pues es altamente contaminante.

Arguiñano lo ha comentado en varias ocasiones en su programa de Antena 3, 'La cocina abierta de Karlos Arguiñano'. «Nunca tires el aceite de oliva por el sumidero de la cocina, es antihigiénico y puedes contaminar muchos litros de agua de tu ciudad».

Y no solo eso, sino que puede ser un serio problema para las tuberías. Al tirar el aceite de cocina usado, la grasa del aceite es un peligro. Cuando está caliente está líquida, pero cuando se enfría puede solidificarse y acumularse en las tuberías de la cocina, lo que puede provocar incluso a largo plazo un atasco o que el fregadero no drene correctamente cuando lavas los platos. Un litro de aceite usado de cocina puede contaminar más de 40.000 litros de agua.