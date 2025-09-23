Expertos en aceite de oliva ponen fecha a la próxima gran subida del precio Hay un doble motivo para que se eleve esta cifra: la falta de lluvia y las olas de calor estivales

C. L. Martes, 23 de septiembre 2025, 16:21 | Actualizado 16:58h.

Nos encontramos ahora mismo en un momento crucial de cara a los bolsillos de los consumidores. El verano ha tenido una ausencia prácticamente total de lluvias y una sucesión de olas de calor que ha elevado los termómetros recurrentemente por encima de los 40 grados. Esta condición ha acarreado diferentes consecuencias, y una de ellas va a ser la subida del precio del aceite de oliva para los consumidores. De acuerdo con los expertos en el sector, el precio del aceite de oliva va a subir desde octubre hasta diciembre, progresivamente, hasta llegar a los seis euros el litro. Es cierto que quedará lejos de los 10 euros el litro a los que llegó en octubre de 2023, pero tampoco se mantendrá a los cuatro o cinco euros que está actualmente.

Entre las voces que pronostican esta subida de precio se encuentra la de Agustí Romero, investigador especialista en olivo y elaiotecnia del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), quien explica que la cosecha de esta campaña puede ser algo más alta respecto a la del año pasado, pero todavía lejos de lo que es un año bueno.

De esta forma, si el pasado año la producción total de aceite de oliva virgen fue de 14.436 toneladas, este año la previsión es que sea de 15.000. «Es decir, nada que ver de lo que sería un año normal, de los que teníamos antes de la sequía, cuando la cifra estaba situada en torno a las 50.000 toneladas», anuncia Romero. Esto llevará, por tanto, a una subida de precios.

Cabe destacar que la nueva norma de calidad del aceite de oliva del Ministerio de Agricultura permite que, en caso de precios por debajo de costes, se imponga la retirada obligatoria de aceite de oliva del mercado para contener los precios. Aunque la mayoría del sector está a favor de que exista esa posibilidad, lo cierto es que el precio no ha dejado de subir desde que se conoció la noticia.

Por su parte, la USDA de Estados Unidos prevé ya una caída de 500.000 (un 9,5%) toneladas para la campaña 2025/26 respecto a la anterior. Es decir, habrá, aproximadamente, 3 millones de toneladas de aceite de oliva disponibles con la Unión Europea como principal productor.

En todo caso, aún queda por conocer el dato de las salidas de septiembre y octubre, en julio, el nivel de aceite comercializado se mantuvo alto (algo más de 136.000 toneladas contando con las importaciones), por lo que todo parece indicar que el stock de campaña (el aceite de oliva que queda de una campaña a otra) rondará las 270.000 toneladas, una cantidad muy justa si se tiene en cuenta que hasta finales del mes de noviembre no podrá contarse con aceite nuevo. No obstante, el enlace será más alto que el del año pasado, de apenas 186.000 toneladas.