El aviso de los expertos por el cambio que viene en el aceite de oliva: «Los precios vuelven a subir en origen» La falta de agua este verano augura una próxima campaña menos abundante

Domingo, 31 de agosto 2025

La subida del precio del aceite de oliva puede ser una realidad en no mucho tiempo. Queda por comprobar en qué medida afecta a los consumidores. Y es que la previsión es que el precio del oro líquido suba de precio en los próximos meses «ante la previsión de que la próxima cosecha no sea tan buena».

La explicación está en que las cotizaciones en origen regresan a los valores de febrero después de un verano de temperaturas extremas que ha afectado a la producción esperada. Esto hace temer a los consumidores, que recuerdan cuando el litro de aceite de oliva virgen extra rondaba los 10 euros en los supermercados.

Ahora, con las olas de calor y las temperaturas elevadas del verano, las previsiones son menos optimistas, por eso el mercado ha comenzado a plantear que la campaña no será tan buena como apuntaba. Eso supone que los precios vuelven a subir en origen.

El virgen extra ya cotiza por encima de los cuatro euros el kilo, una especie de barrera psicológica para el sector. Según Pool Reed, esos cuatro euros por kilo del virgen extra no se pagaban desde el pasado mes de febrero.

Sin embargo, desde el sector llaman a la calma y aseguran que el consumidor no se verá tan afectado. «El AOVE llevaba meses sin ver los cuatro euros. No debería asustarnos que ahora suba un poquito, un precio por encima de los 5 euros sería lo normal que aspiramos a mantener», esgrime, en la misma línea, el secretario general de ASAJA Granada, Manuel del Pino.