Estos son los apartados de la declaración de la renta que tienes que revisar para incluir las deducciones

La campaña para presentar la declaración de la renta referente al ejercicio de 2024 comenzó el 2 de abril y desde ese mismo día y hasta el 25 de junio puedes hacer tu borrador y enviarlo. Los expertos aconsejan no precipitarse y revisar las diferentes secciones para asegurarte de que están incluidas todas las deducciones, ingresos, etc. La OCU ha compartido una serie de recomendaciones al respecto.

En primer lugar, tienes que asegurarte de si estás obligado a hacer la declaración de la renta o no. Esto dependerá de los ingresos, pero en algunos casos puedes no estar obligado pero que te convenga hacerla porque te vayan a devolver. Por otra parte, tendrías que valorar si te resulta más rentable hacerla individual o conjunta. Esto puedes comprobarlo en Renta Web.

Igual con los hijos. Si estos son menores de 25 años, con rentas que no superan los 8.000 euros y conviven contigo, podrás aplicarte una deducción. Por el contrario, no podrás aplicártelo si tus hijos presentan declaración de IRPF y declaran unos ingresos superiores a 1.800 euros. Si no está obligado a declarar, pero quiere hacerlo para que le devuelvan, haced cuentas y comprobad qué es más rentable.

Si ha habido algún cambio en tus datos personales o familiares, no te olvides cambiarlo. Igual con los bienes inmuebles, estén o no alquilados. Además, si en 2024 has transmitido bienes por venta o donación, también debes declararlo. Y recuerda: conserva los justificantes de pago por si Hacienda te exige demostrarlos. Las inversiones y las ayudas o subveciones son otros aspectos que tendrás que tener en cuenta.

En cuanto a las deducciones de las que puede ser que tengas ocasión de beneficiarte están los gastos derivados del trabajo, el de vivienda habitual (con lo que habría que revisar las deducciones autonómicas), si te has comprado un coche eléctrico, por maternidad u otras relativas a la familia.