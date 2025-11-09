Álvaro Fernández, farmacéutico: «Si te cuesta mucho levantarte por las mañanas, prueba este truco»

Las rutinas de sueño varían mucho en función de cada personas. Desde quien sufre desvelos y se despierta con el más mínimo ruido, hasta quien ... duerme profundamente y es incapaz de despejarse mentalmente del sueño. El problema viene al levantarse por la mañana en muchos casos, en los que cuesta un mundo ponerse en marcha. Se trata, en definitiva, de una realidad que afecta a una parte de la población y cuya consecuencia directa se traduce en un inicio del día fatigante a nivel físico y mental.

En este contexto el farmacéutico Álvaro Fernández, con miles de seguidores en redes sociales, ha ofrecido tres trucos para activar el cuerpo por las mañanas y facilitar esos primeros pasos del día. El primero de ellos es el siguiente: «Prueba aguantando la respiración durante unos segundos», señala. De esta manera, se aumentará ligeramente la frecuencia cardiaca, activando un estado de alerta que ayudará a al cerebro a despejarse.

#farmacia #salud #farmaceutico #HábitosSaludables ♬ sonido original - Farmaceuticofernandez @farmaceuticofernandez 😴 ¿Te cuesta levantarte por las mañanas? Prueba esto 👇 🚨 Hacer algo que aumente ligeramente tu frecuencia cardíaca puede ayudarte a “activar el modo alerta” y despejarte. ✅ Por ejemplo: • Aguanta la respiración unos segundos • Haz 5–10 sentadillas • Estírate con fuerza o salta en el sitio 💥 ¿Por qué funciona? Porque al mover el cuerpo o generar un poco de “estrés controlado”, tu cerebro detecta que tiene que ponerse en marcha, libera adrenalina y sales del modo zombi. 💡 Pequeño truco → gran diferencia (y sin café de por medio). #FarmaceuticoFernandez

El segundo consejo es realizar ejercicio, ya que de este modo se obtiene un resultado similar. Al mover el cuerpo, el cerebro detecta que tiene que ponerse en marcha, liberando así adrenalina. Esta actividad física no tiene por qué ser una entrenamiento muy exigente, puede consistir simplemente en hacer unas sentadillas o realizar unos estiramientos. «Saldrás del modo zombi. Es un pequeño truco que provoca una gran diferencia. Y lo mejor es que te ahorras el tener que tomar café, con todo lo que implica«.

La última opción es «hacerte con un perro», concluye el experto. De esta forma, no habrá excusa que valga cuando exiga salir a la calle bien temprano.