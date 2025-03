Esta falsa factura está estafando a miles de clientes Movistar

C. L. Viernes, 28 de marzo 2025, 10:11 | Actualizado 13:40h. Comenta Compartir

Una nueva estafa relacionada con Movistar, como ha sucedido anteriormente con otras empresas de renombre, ha provocado que miles de clientes de la compañía estén siendo engañados en las últimas semanas.

El objetivo de los ciberdelincuentes es conseguir los datos personales y bancarios del usuario mediante la técnica del phising, que consiste en enviar correos electrónicos o mensajes en los que se hacen pasar por, en este caso, Movistar, con una apariencia totalmente legítima. De esta forma roban información sensible y tienen acceso a tu cuenta bancaria.

En concreto, esta nueva estafa te hace llegar un correo o mensaje aparentemente oficial de Movistar, en el que se incluye una factura con la opción de consultar. El engaño se activa cuando pinchas en el enlace para ver la factura. Entonces se abre una nueva ventana que te da la opción de descargar la factura en formato PDF. Sin embargo, se trata de un virus que roba los datos personales y bancarios que tienes guardados en el dispositivo.

Campaña de scam/phising simulando ser factura de Movistar. Con asunto, remitente e importe variables para evitar detecciones. Envia enlace a servidor de contabo que descarga PDF con el malware pic.twitter.com/ytWsKGdDOZ — Guillermo Gozalbes 💾🌍 (@GuillermoVersus) March 25, 2025

Para evitar estos engaños se recomienda no abrir correos desconocidos; no facilitar datos personales, contraseñas o información bancaria; no descargar archivos adjuntos si no se está seguro de su procedencia; y activar la autenticación en dos pasos.

