Alerta por la retirada de un aceite de oliva vendido en España La dirección general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local subraya que estas prácticas suponen una competencia desleal para los productores

C. L. Martes, 12 de agosto 2025, 11:04 Comenta Compartir

Retirada de un aceite de oliva vendido en España por un supuesto fraude. La Conselleria d'Agricultura del Govern balear ha intervenido un lote de botellas de aceite de oliva en un agroturismo de Mallorca por presunto fraude en el origen del producto y por rellenar botellas en el restaurante del establecimiento, una práctica que está prohibida por la normativa alimentaria.

El aceite se comercializaba como virgen extra elaborado en la misma finca, sin embargo, la investigación ha determindao que se trata de aceite virgen procedente de una almazara de la península, según ha explicado el Ejecutivo en una nota.

Además, las botellas carecían del etiquetado oficial del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Oli de Mallorca, lo que pone en duda su autenticidad.

Durante la inspección llevada a cabo en este establecimiento de Mallorca también se detectaron otras irregularidades, como la promoción de productos supuestamente procedentes de un huerto ecológico inexistente y la oferta de platos anunciados como de producto local, cuando en realidad no lo eran.

La dirección general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local subraya que estas prácticas suponen una competencia desleal para los productores de las Islas Baleares y un engaño directo al consumidor. Además, recuerda que las infracciones graves pueden acarrear sanciones de entre 3.000 y 60.000 euros.