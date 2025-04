Alcampo vuelve a bajar el precio del aceite de oliva virgen extra de La Española

C. L. Miércoles, 9 de abril 2025, 12:58 Comenta Compartir

El aceite vuelve a estar algo más asequible, pero eso no ha hecho que cesen las ofertas en los supermercados e hipermercados, que tratan de captar clientes ahora que este producto vuelva precios más normales. Sin embargo, no todas las marcas han bajado al mismo ritmo.

Eso es justo lo que ha hecho Alcampo con esta oferta de La Española aceite de oliva virgen extra, una de las marcas más fiables del país. De este modo, la garrafa de la mencionada marca cuesta 22,95 euros y contiene un aceite de oliva virgen extra de categoría superior obtenido directamente de aceitunas y sólo mediante procedimientos mecánicos.

Una opción perfecta para quienes cocinan mucho y quieren mantener la calidad sin disparar el presupuesto. Todo ello con un aceite de primera calidad a un precio moderado. No en vano, el litro sale a 4,59 euros, muy lejos de lo que se pagaba hace unos meses por un AOVE así.

Además, viene respaldada por Aceites del Sur-Coosur S.A., una empresa con sede en Vilches, Jaén, el corazón del olivar español.