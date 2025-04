Así afectarán los aranceles de Trump a las hipotecas: «Hay que mantener la calma»

Alberto Flores Granada Miércoles, 9 de abril 2025, 11:09 Comenta Compartir

Los mercados de todo el mundo viven un momento de gran duda e incertidumbre provocado por los aranceles impuestos por Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Unos aranceles que entran en vigor oficialmente este miércoles y que podrían generar efectos negativos en las economías de un gran número de países, entre ellos España y los pertenecientes a la Unión Europea.

Estos efectos podrían traducirse en una mayor inflación y tipos de interés más altos. Y con la próxima reunión del Banco Central Europeo (BCE) en el horizonte, que tendrá lugar el 17 de abril, son muchos los que se preguntan si los aranceles podrían tener efectos también sobre el euríbor y las hipotecas.

Pese a que la incertidumbre política y económica ha aumentado mucho durante las últimas semanas en Europa, Simone Colombelli, director de Hipotecas de iAhorro, confía en que los tipos de interés «continúen este año su senda a la baja». Según explica a IDEAL, el objetivo del BCE pasa por terminar 2025 con los tipos en el 2% o incluso por debajo, por lo que podrían darse más recortes pese a la entrada en vigor de los aranceles.

«Hay que tomar decisiones sobre seguro y no arriesgarse a que una nueva bajada de tipos pueda desencadenar escenarios negativos» Simone Colombelli Director de Hipotecas de iAhorro

«Creo que lo más probable es que el BCE mantenga como están los tipos de interés oficiales en el 2,5% en abril y que no aplique nuevas bajadas hasta verano», comenta Colombelli sobre la próxima reunión del organismo europeo a mediados de este mes. «Ahora mismo el mercado está estable, con muy buenas ofertas a nivel hipotecario y la economía sigue avanzando positivamente, sobre todo a niveles de inflación».

Por estos motivos, el director de Hipotecas de iAhorro cree que es el momento de «no precipitarse» y «mantener la calma». «Hay que tomar decisiones sobre seguro y no arriesgarse a que una nueva bajada de tipos pueda desencadenar escenarios muy negativos a nivel macroeconómico», argumenta el experto.

Si finalmente no bajan los tipos, Colombelli pronostica que los bancos no harán grandes ajustes en sus ofertas de hipotecas «hasta verano». «En líneas generales no esperamos que haya cambios muy bruscos en las ofertas», aunque si se produjera una bajada de tipos el euríbor experimentaría una nueva caída y eso se traduciría en «un momento todavía mejor para pedir una hipoteca».