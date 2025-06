Tu aceite de oliva virgen extra tiene fecha de caducidad: lo que dura en la despensa

C. L. Domingo, 8 de junio 2025, 11:40 Comenta Compartir

El aceite de oliva virgen extra es un producto habitual en los hogares españoles. Es habitual que en las despensas de las casas esté presente el 'oro líquido' que es un elemento casi imprescindible de la dieta mediterránea y al que están acostumbrados casi todas las familias. Encaja en un buen desayuno, pero también puede servir para una ensalada en el almuerzo. Incluso para cocinar también se puede utilizar el aceite de oliva virgen extra, por lo que no es raro que se acumulen cantidades grandes de este producto.

Sin embargo, su precio en los últimos años ha sido alto. Se ha disparado por encima de los diez euros el litro en algunos casos y eso ha provocado que en muchos hogares se haya comprado al por mayor para reducir el precio y en las despensas se esté acumulando gran cantidad de aceite de oliva virgen extra que está guardado con el único objetivo de esperar que se gaste el que se está consumiendo para seguir gastando aceite.

Hay factores que se deben tener en cuenta si se va a hacer acopio de botellas de 'oro líquido' porque la fecha de caducidad del aceite de oliva virgen extra no es infinito a pesar de que esto sí se pueda pensar. Sí es cierto que la fecha de caducidad del aceite de oliva es larga, pero hay que tener cuidado para que no se pase.

Los más puristas, incluso, llegan a decir que el aceite de oliva virgen extra no caduca porque lo que tiene es fecha de consumo preferente, pero en el momento en el que comienza a perder propiedades por mucho que se pueda consumir ya no es mismo aceite de oliva virgen extra que se compró en el supermercado o cualquier otra superficie.

La recomendación es que el aceite de oliva, una vez abierto, debe consumirse en un plazo que se mueve entre los seis y los ocho meses. Si no se ha abierto, el plazo se eleva unos meses más, pero tampoco demasiados. Por encima de ese tiempo el deterioro del producto empieza a ser mayor y las propiedades del aceite de oliva virgen extra ya no son las mismas. Evidentemente se puede consumir, pero los que sepan apreciar el buen sabor del aceite de oliva virgen extra detectarán diferencias y notarán que algo no va bien el sabor y el regusto que deja.

Conviene discernir entre la fecha de caducidad y la de consumo preferente ya que la primera es a partir de la cual un producto no se puede consumir porque supone un riesgo para la salud y la segunda solo implica una pérdida de propiedades de los alimentos. El aceite de oliva virgen extra se integra dentro de los segundos, por lo que técnicamente se puede decir que no caduca, aunque sí se deteriora.

El aceite de oliva virgen extra, al final, es zumo de aceituna que se conserva por sí mismo y no hay más conservante ni nada más que permita al aceite permanecer con vida en el tiempo. Por eso, si alguien no se tomaría un zumo de naranja con dos años de antigüedad la misma pregunta debería hacerse para el aceite de oliva virgen extra, que sufre una oxidación en cada jornada que está abierto, adquiriendo un sabor más amargo y picante.