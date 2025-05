Abierto el plazo en Andalucía para solicitar la ayuda al alquiler de 525 euros

C. L. Domingo, 11 de mayo 2025, 10:56 Comenta Compartir

El precio del alquiler continúa en aumento en España y cada vez hay más personas con dificultades para llegar a fin de mes. Uno de los colectivos más vulnerables y que pasan más dificultades para pagar la renta son los jubilados con una pensión no contributiva. Por este motivo, desde este martes podrán solicitar una ayuda de 525 euros anuales de carácter estatal, pero gestionada por las comunidades autónomas.

La normativa del Imserso establece una serie de requisitos para poder solicitar este complemento económico al alquiler, como tener reconocida una pensión no contributiva de jubilación o invalidez. Además habría que vivir de alquiler al menos durante los seis meses previos a pedir la prestación y no tener una vivienda en propiedad, así como ser titular de un contrato de arrendamiento habitual. Para evitar fraudes, no se puede tener ninguna relación de parentesco con el arrendador del inmueble.

De la gestión de la ayuda se encargan las comunidades autónomas. En el caso concreto de Andalucía, hay que descargar un formulario en la web del Imserso y rellenarlo. Después hay que presentarlo ante las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la provincia donde resida el solicitante.

El trámite puede hacerse de forma presencial o por vía telemática, pero es importante presentar la documentación dentro del plazo estipulado. La ayuda dependerá de la disponibilidad presupuestaria, por ello es importante presentarla cuanto antes. Además, este complemento al alquiler se suma a otras prestaciones de carácter social que la Administración Pública mantiene abiertas en estos momentos.

