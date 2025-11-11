Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Warren Buffett carga contra la «avaricia» de los altos directivos en su carta de despedida

El legendario inversor reafirma la confianza en su sucesor, Greg Abel: «Gobernar desde la tumba nunca ha dado buenos resultados»

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:40

Comenta

Warren Buffett comienza a preparar a sus fieles accionistas para su retirada al frente de Berkshire Hathaway, prevista para final de año. El legendario inversor ... ha publicado una carta -cargada de recuerdos personales- en la que reafirma su apoyo a su sucesor, Greg Abel, y valora la visión filantrópica de su estrategia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
  2. 2 El Gobierno prepara una gran reforma de la Circunvalación de Granada: más accesos, enlaces, conexiones y carriles BUS-VAO
  3. 3 Denuncia un robo en la tumba de su hijo en el cementerio de Belicena
  4. 4 BBVA anuncia hasta 760 euros a clientes por usar Bizum o tarjeta y cumplir un requisito
  5. 5 Los meteorólogos alertan del gran episodio de calima en Granada y lluvias para esta semana
  6. 6 El pueblo de Granada elegido por la revista Viajar para perderse este otoño: «Un auténtico tesoro»
  7. 7 Los vómitos rojos de Faye que asustaron a Pacheta
  8. 8 La temeraria maniobra de un conductor para incorporarse a la circunvalación de Granada
  9. 9 Premio de Honor Justicia Andalucía al juez Calatayud por «sus sentencias ejemplares, sensibilidad y comprensión»
  10. 10 Corte de tráfico total y nuevas rutas de autobuses por las obras de avenida Cervantes desde el martes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Warren Buffett carga contra la «avaricia» de los altos directivos en su carta de despedida

Warren Buffett carga contra la «avaricia» de los altos directivos en su carta de despedida