Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Palacio de la Bolsa de Madrid EFE

El mercado ignora las amenazas de Trump y las Bolsas europeas abren con subidas

El Ibex-35 sube un 0,4% en la apertura y pone a prueba sus máximos de 2008

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 7 de agosto 2025, 09:10

El nuevo orden comercial ha empezado. El 7 de agosto era la fecha marcada por el presidente estadounidense Donald Trump para la entrada en vigor ... de la nueva ronda de aranceles al resto de los países pero los mercados financieros han encajado sin sorpresas las últimas amenazas aracencelarias del líder republicano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Brutal paliza a un senegalés sintecho en Granada: le dan con una barra de hierro en la cabeza y lo dejan inconsciente
  2. 2 Avisos por tormentas en Andalucía el jueves: los «reventones» llegan a Granada
  3. 3

    Las multas a las que te enfrentas si el nuevo radar de Circunvalación te pilla por exceso de velocidad
  4. 4 Volotea anuncia un vuelo permanente Granada-Santander con dos frecuencias semanales
  5. 5 El pueblo de Granada que era conocido por sus puestos de melones y sandías
  6. 6

    Tercer día consecutivo de averías en los trenes en otra semana de caos ferroviario
  7. 7 El Infoca estabiliza el incendio de Carataunas que ha obligado a desalojar cortijos
  8. 8 La Guardia Civil desarma a la violenta banda de atracadores de restaurantes en Granada
  9. 9

    Los vecinos de Cervantes, en pie de guerra contra la reforma de la avenida
  10. 10 Supuestos radicales del Granada amenazan a una peña del Cádiz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El mercado ignora las amenazas de Trump y las Bolsas europeas abren con subidas

El mercado ignora las amenazas de Trump y las Bolsas europeas abren con subidas