La incertidumbre política en Francia arrastra al euro y a la banca

La tensión política en Francia vuelve al foco de los inversores. La renuncia del primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, apenas un mes después de ... haber asumido el cargo y ante la amenaza de una moción de censura exitosa volvió a desatar la incertidumbre en la segunda economía de la Eurozona, lo que pesó especialmente en la deuda soberana del país y extendió las dudas sobre el resto de activos europeos.

Los analistas, por el momento, ven pocos motivos para el optimismo. «Incluso el statu quo relativo de un nuevo primer ministro probablemente solo incitaría aún más la ira de los partidos de la posición», destacan desde Aberdeen Investments. La Bolsa francesa retrocedió este lunes un 1,3% y la rentabilidad del bono francés a diez se elevó a 6 puntos básicos, rozando máximos de los últimos 14 años.

«Los rendimientos de los bonos soberanos franceses se han disparado esta mañana, dado que los mercados han aplicado una nueva prima de riesgo a los activos franceses. En ausencia de publicaciones económicas de interés o noticias sobre políticas en el bloque común, este será probablemente el principal acontecimiento para el euro en los próximos días», advierten desde la firma de análisis Ebury. Así las cosas, el euro registró recortes del 0,3% frente al dólar y amaga con perder el umbral de los 1,17 dólares.

Si bien los principales índices europeos reaccionaron con descensos en los minutos posteriores al anuncio, el Ibex finalmente recortó las pérdidas a un 0,2%. No obstante, el sector bancario fue el más perjudicado. Los títulos de Bankinter retrocedieron un 1,45%, seguido de BBVA con un 1,3%, CaixaBank con un 0,9%, Banco Santander con un 0,46% y Banco Sabadell con un 0,36%.

«El presidente Macron se enfrenta ahora a un número limitado de opciones: nombrar a otro primer ministro para intentar nuevas negociaciones de coalición, o convocar nuevas elecciones legislativas anticipadas. Sin embargo, la creciente fragmentación y polarización políticas, junto con los próximos hitos electorales, hacen que las perspectivas políticas de Francia sean cada vez más complejas, incrementando el riesgo de una mayor inestabilidad a corto plazo», afirma Thomas Gillet , director, analista del sector público y soberano de Scope Ratings.

En el mercado de materias primas, el oro marcó nuevos récords al filo de los 4.000 dólares la onza mientras que los precios del petróleo se recuperaron de los fuertes descensos de la semana pasada. Mientras que los futuros del barril de Brent, de referencia en el Viejo Continente, suben un 1,4% hasta el entorno de los 65,45 dólares, los del West Texas aumentan un 1,5% hasta los 61,8 dólares.