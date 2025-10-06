Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, pronuncia una declaración institucional este lunes en París antes de la ronda de consultas con los partidos políticos previa al anuncio del nuevo Gobierno Reuters

La incertidumbre política en Francia arrastra al euro y a la banca

La deuda gala se dispara a máximos de 2011 y el euro amaga con perder la cota de los 1,17 dólares

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 6 de octubre 2025, 16:29

La tensión política en Francia vuelve al foco de los inversores. La renuncia del primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, apenas un mes después de ... haber asumido el cargo y ante la amenaza de una moción de censura exitosa volvió a desatar la incertidumbre en la segunda economía de la Eurozona, lo que pesó especialmente en la deuda soberana del país y extendió las dudas sobre el resto de activos europeos.

