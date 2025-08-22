Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

EFE

El Ibex cierra en máximos desde 2007 tras sumar un 0,8% en su tercera semana de subidas

Las bolsas reaccionan positivamente al anuncio del presidente de la Reserva Federal de inminentes bajadas de los tipos de interés en EE UU

E. Martínez

Madrid

Viernes, 22 de agosto 2025, 17:57

Las bolsas europeas reaccionaron muy positivamente a las palabras del presidente de la Fed después de que se haya abierto la puerta a un ... recorte de los tipos de interés que impulse la economía. En España el Ibex cerró su tercera semana consecutiva de subidas y toca máximos de 2007. El selectivo español se revalorizó un 0,8% más este viernes hasta rozar los 15.400 puntos.

