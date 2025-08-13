Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Interior de la Bolsa de Madrid. Efe

El Ibex ataca los 15.000 puntos que perdió en la crisis de 2008

El selectivo vive su mejor racha desde mayo apoyado en los buenos resultados empresariales y la perspectiva de una nueva rebaja de tipos de la Fed

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:00

Las bolsas mundiales mantienen la racha alcista que anoche llevaron a Wall Street a rondar nuevos máximos históricos. Un optimismo poco habitual en momentos de ... alta incertidumbre como el que desde hace meses vive el mercado, ante el repunte de las tensiones, tanto geopolíticas como arancelarias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Mueren un hombre de 48 años y una mujer de 45 tras la colisión de un coche y una moto en Almuñécar
  2. 2 Las zonas de Granada y Andalucía donde será más visible el eclipse solar que dejará a oscuras a España
  3. 3

    La piscina de Granada que abre gratis por la ola de calor
  4. 4

    Despliegue de la Guardia Civil para sorprender al dueño de un invernadero recóndito de marihuana
  5. 5 Lorena y Jéssica, las jóvenes de Freila que dan vida a su pueblo al recuperar las casas cueva del Geoparque de Granada
  6. 6

    Identifican a dos menores tras intentar robar a una mujer en Padul y dejarla en el suelo
  7. 7

    Envían a prisión al detenido por el homicidio de un joven en Pinos Puente
  8. 8 El chiringuito que te transporta a Bali sin salir de Granada: «Nuestra propuesta es única»
  9. 9

    El Granada ata a Hormigo a falta de flecos
  10. 10

    Confirmado: Órgiva afronta el primer brote de lengua azul de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Ibex ataca los 15.000 puntos que perdió en la crisis de 2008

El Ibex ataca los 15.000 puntos que perdió en la crisis de 2008