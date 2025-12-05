Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Interior de la Bolsa de Madrid. Efe

El Ibex acecha nuevos máximos tras escalar un 6% en diez jornadas de subidas consecutivas

El selectivo, que ya suma un espectacular 44% en lo que va de año, ronda los 16.800 puntos animado por la expectativa de más bajadas de tipos en EE UU

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:27

Comenta

Suma y sigue. El Ibex-35 no encuentra techo y encadena una de las mejores rachas de su historia tras diez jornadas consecutivas de subidas ... en la que se ha revalorizado un 6%. El empujón de Inditex y, sobre todo, la nueva expectativa de una bajada de los tipos de interés en EE UU está detrás de esta escalada que lleva al selectivo a acumular una revalorización anual que ya supera un espectacular 44%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Disparan y rompen las lunas de dos autobuses en la zona Norte
  2. 2 Cortes en la A-92 por el vuelco e incendio de un camión en Granada
  3. 3 El chalet de lujo con pista de tenis que se vende en el Área Metropolitana de Granada
  4. 4 La cabalgata de Granada cambia el recorrido y tendrá un espectáculo de drones
  5. 5 Hallan un cadáver en Cúllar que podría ser el de una mujer desaparecida en Almería hace tres meses
  6. 6 El alcalde de Pinos afirma sentir vergüenza de haber gobernado con IU, tras la moción de censura
  7. 7 El bar de Granada que ofrece «bocados argentinos y rock and roll»
  8. 8 El guiño a Granada de los nuevos árboles plantados en la calle San Antón
  9. 9

    Un acuerdo con mejoras salariales permite desconvocar la huelga del manipulado
  10. 10

    El partido de Copa del Granada CF, de pago para los abonados y ante un Primera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Ibex acecha nuevos máximos tras escalar un 6% en diez jornadas de subidas consecutivas

El Ibex acecha nuevos máximos tras escalar un 6% en diez jornadas de subidas consecutivas