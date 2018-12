Las Bolsas agravan su desplome por el temor a la evolución de la economía Inversores en la Bolsa de Nueva York (EE UU). / EFE El Ibex sufre su peor caída desde octubre de 2017, en consonancia con el resto de mercados, ante el riesgo de que se reabra la guerra comercial JOSÉ MARÍA CAMARERO Madrid Jueves, 6 diciembre 2018, 20:15

No estaban siendo unas buenas jornadas para las plazas bursátiles de medio mundo y la reapertura de la Bolsa de Estados Unidos -tras la parada inesperada por el fallecimiento del expresidente George Bush- solo sirvió este jueves para confirmar los peores pronósticos: los inversores tienen miedo de que se reproduzca una nueva crisis económica mucho antes de lo que se esperaba con la guerra comercial de trasfondo. En este contexto de incertidumbre, todos los mercados vivieron un jueves negro en el que las pérdidas llegaron a superar ampliamente el 3% después de que el Dow Jones iniciara la sesión con retrocesos similares a ese porcentaje.

El Ibex-35 no se quedó atrás en este clima de incertidumbre y registró la que fue su peor sesión en un solo día desde octubre de 2017. En aquel momento, el selectivo español sufrió fuertes vaivenes como consecuencia de la crisis independentista en Cataluña. Un año y dos meses después, la Bolsa se dejó un 2,75%. Aún no se encuentra en mínimos anuales, porque el índice cerró en los 8.764 puntos, frente a los 8.677 puntos de octubre. Pero le queda muy poco y las perspectivas de los analistas no son halagüeñas.

La caída de este día festivo en España superó a la del 2,5% que se dejó en mayo, coincidiendo con la formación de Gobierno en Italia y la moción de censura al Ejecutivo de Mariano Rajoy y que era hasta el momento también la mayor caída del ejercicio. No parece que vaya a ser un buen 2018 para la Bolsa, porque desde enero el Ibex-35 ha retrocedido un 12,7%. Si finalizara en este nivel, se trataría del peor año para el selectivo desde 2011, cuando cayó más de un 13%.

Pero la sangría de la Bolsa española no fue de las peores que se dieron en el Viejo Continente. El índice MIB italiano cayó un 3,5%; el DAX alemán, un 3,4%; el CAC francés un 3,3%, al igual que el Eurostoxx-50; y el FTSE londinense, un 3,1%. Cada vez está más cerca la reactivación de la guerra arancelaria entre las dos grandes potencias económicas mundiales, China y Estados Unidos, cuando ni siquiera ha transcurrido una semana desde que llegaran a un acuerdo para aplacar la tensión comercial en la cumbre del G-20.

El detonante lo marcó este jueves la detención de una ejecutiva del gigante tecnológico chino Huawei en Canadá para ser extraditada precisamente a territorio estadounidense. Este movimiento judicial ha levantado las alarmas en el gigante asiático, donde no terminan de fiarse de lo que pueda hacer finalmente el presidente Donald Trump sobre la aplicación de tasas a la importación de productos de ese país.

Demasiados frentes abiertos

Para dotar de mayor nerviosismo al mercado, los tipos de interés de la deuda pública estadounidense se encuentran en unos márgenes demasiado estrechos, a juicio de los inversores. Por primera vez desde que comenzó la crisis en 2008, el tipo de la deuda a dos años (un 2,79%) y a tres (2,80%) es superior a la que se paga por la deuda a cinco años (un 2,78%), una circunstancia inaudita. Además, la diferencia entre la deuda a corto y largo se ha estrechado en apenas 0,12 puntos. Ese es el principal síntoma de que una recesión estaría por llegar.

Sin embargo, los analistas no lo tienen tan claro. Consideran que la economía norteamericana se encuentra en plena pujanza y no habría razones para desconfiar de cara a medio plazo. Victoria Torre, de Self Bank, apunta otros problemas «que siguen sumando también para que el vaso rebose», como la parálisis del 'brexit' o la tensa espera a conocer el nuevo presupuesto público italiano, que debe ser validado por la Comisión Europea. Tal es la situación que incluso Bloomberg considera que este es el peor momento para ganar dinero en el mercado bursátil desde el año 1972.