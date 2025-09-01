Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La presidenta del BCE, Christine Lagarde AFP

Lagarde alerta del «serio peligro» de inestabilidad si Trump toma la Reserva Federal

La presidenta del BCE reconoce «estar muy preocupada» por el Estado de derecho en EE UU

Félix Montero

Félix Montero

Lunes, 1 de septiembre 2025, 16:58

En una Europa con sus dos principales motores debilitados –Francia al borde de una crisis política y Alemania atrapada en una recesión que no da ... señales de revertirse–, el Banco Central Europeo (BCE) quiere evitar a toda costa que la inestabilidad derivada de los movimientos de Donald Trump al otro lado del Atlántico se agrave aún más. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, advirtió este lunes del «serio peligro» que supondría la materialización de los planes del líder republicano, orientados a someter la Reserva Federal al control de la Casa Blanca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un hombre de 45 años tras un enfrentamiento con otro varón en una vivienda de Granada
  2. 2 La empresa fundada por tres ingenieros granadinos en la que todo el mundo quiere trabajar
  3. 3

    La opción de Paul Akouokou se diluye y pone rumbo a Zaragoza
  4. 4

    Yang y Aranguren sufren amenazas verbales de un grupo de encapuchados
  5. 5

    El edificio del antiguo club de alterne Don José vuelve a sufrir un incendio
  6. 6

    Rellenan con arena un nuevo escalón en Playa Granada
  7. 7

    Un Granada cada vez más calamitoso
  8. 8 El influencer granadino Pablo García anuncia que entrará al seminario: «Lo único que quiero es ser santo»
  9. 9 El importante cambio que llega a varias tiendas de Lidl de la provincia: «Granada es esencial en su futuro»
  10. 10

    La senda litoral permitirá pasear desde Salobreña hasta Torrenueva en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Lagarde alerta del «serio peligro» de inestabilidad si Trump toma la Reserva Federal

Lagarde alerta del «serio peligro» de inestabilidad si Trump toma la Reserva Federal