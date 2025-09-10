La Justicia europea avala que el gas y la nuclear sean consideradas inversiones sostenibles

La energía nuclear y el gas pueden ser consideradas inversiones sostenibles. Es la decisión a la que ha llegado este miércoles el Tribunal General de ... la Unión Europea (TGUE), que avala las ayudas europeas a este tipo de energías en el marco del reglamento de taxonomía de la Unión Europea (UE). Esta sentencia, que aún puede ser recurrida ante el TJUE -la máxima instancia a nivel europeo, desestima el recurso de Austria contra la normativa presentada en 2022 y que incluye la nuclear y el gas entre las actividade que contribuyen a mitigar el cambio climático y a avanzar en la descarbonización del bloque.

Bruselas propuso en febrero de 2022 etiquetar como verdes el gas y la nuclear, en su mayor parte por las presiones de Francia, donde la nuclear tiene un gran peso y que buscaba encauzar las inversiones verdes a sus centrales nucleares. La sentencia de este miércoles considera que el Ejecutivo comunitario consideró «de forma válida» que, en determinadas condiciones, actividades relacionadas con el gas fósil y la energía nuclear podían contribuir a lograr los objetivos de descarbonización de Europa, que quiere ser neutral en emisión de gases contaminantes en 2050.

La decisión apunta que Bruselas no se extralimitó en sus competencias al etiquetar como verdes estos dos tipos de energía. Señala, igualmente, que la Comisión «tuvo suficientemente en cuenta» los riesgos relacionados con la actividad de las centrales nucleares -los accidentes, los residuos radiactivos...- y que el Ejecutivo comunitario «no estaba obligado a exigir un nivel de protección más elevado», mientras que las alegaciones de Austria relativas a los efectos negativos de las sequías y los riesgos climáticos sobre la energía nuclear son «demasiado especulativos» para ser tomados en cuenta.