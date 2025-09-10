Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
AFP

La Justicia europea anula las tasas de supervisión impuestas a Facebook, Instagram y TikTok

Mantiene la obligación del pago por un plazo de hasta un año, para que no haya «un vacío regulatorio», una decisión que supone un revés para la Comisión Europea

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:22

La batalla judicial que la Comisión Europea libra con las grandes tecnológicas ha tenido este miércoles un nuevo capítulo. El Tribunal General de la UE ... ha anulado las tasas de supervisión que Bruselas impuso a Facebook, Instagram y TikTok, en una sentencia que supone un duro revés para el Ejecutivo comunitario y que responde a un recurso presentado por la empresa matriz de Facebook e Instagram, Meta. Por el momento, se mantienen los efectos de las decisiones anuladas, con el pago de la tasa de 2023 y por un periodo de hasta un año, para evitar que haya «un vacío regulatorio».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La UGR recibe el visto bueno del Consejo de Universidades para el grado de IA a días de empezar el curso
  2. 2 Un enfrentamiento en el Sacromonte acaba con un hombre apuñalado en el brazo
  3. 3

    Una granadina pleitea para ser reconocida como hija legítima con el abogado especializado en casos de famosos
  4. 4 El té de Isabel Preysler y otras especias de moda que triunfan en Granada: «No damos abasto»
  5. 5 La previsión de los expertos del precio del aceite de oliva para la nueva campaña que empieza
  6. 6 El impresionante menú degustación que triunfa en pleno centro de Granada
  7. 7

    La Guardia Civil abre una investigación por la muerte de un vecino de Moraleda de Zafayona
  8. 8 La Guardia Civil encuentra dos caballos en un estado lamentable en una parcela de Cádiar
  9. 9

    El Granada prevé una comparecencia sobre algo más que el mercado
  10. 10

    Comienza el corte en un tramo de la autovía A-44 por las obras en el viaducto de Rules

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Justicia europea anula las tasas de supervisión impuestas a Facebook, Instagram y TikTok

La Justicia europea anula las tasas de supervisión impuestas a Facebook, Instagram y TikTok