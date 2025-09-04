Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Maika Guerrero

La justicia europea amplía a 2026 el plazo para reclamar por el cártel de coches

El TJUE dictamina que el plazo para demandar comenzó en 2021, cuando el Tribunal Supremo anunció las multas a los fabricantes

Gonzalo Ruiz

Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:39

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este jueves el derecho de indemnización de las víctimas del cártel de coches, que ... afectó a los compradores de vehículos de una veintena de marcas entre febrero de 2006 y julio de 2013. En la sentencia, el TJUE considera que el plazo para reclamar indemnizaciones comenzó en 2021, cuando el Tribunal Supremo anunció las multas a los fabricantes, en vez de en 2015, cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hizo lo propio.

