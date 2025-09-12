Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de archivo del Mobile World Congress de Barcelona. Efe

Israel llama a boicotear el Mobile World Congress de Barcelona por la postura del Gobierno con el conflicto

El ministro israelí explica que la decisión responde a las acciones contra Israel del Gobierno español, al que acusa de «impulsar políticas antisemitas y por su apoyo sistemático a Hamás»

C. P. S.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 22:53

La GSMA, patronal que organiza el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, se ha definido como evento «unificador» del ecosistema móvil, ante la posible ausencia ... de Israel a la edición 2026 del congreso mundial de móviles, afirma GSMA este viernes en un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía alerta de un bulo que circula por Santa Fe tras el terremoto registrado
  2. 2 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 con epicentro en Santa Fe sentido en varios municipios de la provincia
  3. 3 Nueve heridos tras descarrilar el metro de Granada al chocar con un autobús
  4. 4 Detenido el conductor del atropello mortal en Pinos Puente tras darse a la fuga y entregarse después
  5. 5

    Tres heridos y diez kilómetros de retenciones tras un accidente en la A-92 de Granada
  6. 6

    Hallan muerto a un parapentista desaparecido en la sierra de Loja
  7. 7

    Los familiares del asesinado en Huétor le dan el último adiós acompañados de un equipo de psicólogos
  8. 8

    El Rubin Kazán negocia sin éxito para fichar a Martin Hongla
  9. 9 Así es la nueva bebida hecha con agua de Granada que anuncian Casillas, Ona Carbonell o Márquez
  10. 10 El cambio de tiempo que llega a Granada este fin de semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Israel llama a boicotear el Mobile World Congress de Barcelona por la postura del Gobierno con el conflicto

Israel llama a boicotear el Mobile World Congress de Barcelona por la postura del Gobierno con el conflicto