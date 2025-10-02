La industria presiona para incluir en la factura de todos los consumidores el sobrecoste energético tras el apagón

La industria quiere que se empiecen a repartir costes por el sobrecoste el 'modo reforzado' que está aplicando Red Eléctrica (REE) desde el apagón. ... El escudo que está aplicando el operador del sistema ha supuesto un incremento de 800 millones de euros en estos cinco meses respecto a la factura del año pasado, según adelantó este jueves El Mundo y ha confirmado este periódico. Y aunque la competencia es de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), el Gobierno puede influir en que este reparto sea «más equitativo», apuntan desde el sector.

¿Cómo se repartirían mejor estos costes? Según la industria, incluyendo un extra en las facturas de la luz de todos los consumidores, en concreto en los peajes que se incluyen en el recibo. En España el sobrecoste por el nuevo ajuste de Red Eléctrica para dar mayor estabilidad al sistema se reparten directamente en el coste de la luz: los que más consumen, más pagan. Por ello, la industria electrointensiva considera que esta subida les resta competitividad respecto a otros países europeos donde los sobrecostes no se reparten de esta forma. «Una parte de este sobrecoste (de 800 millones) es por el escudo» de Red Eléctrica, afirman fuentes de la industria electrointensiva, que calculan que es un 50% más que el año pasado, cuando ya había sido el mayor coste registrado.

Este viernes sale a la luz el informe de los expertos europeos de Entso-e con las conclusiones tras su análisis del apagón

La industria está manteniendo reuniones con Transición Ecológica -la próxima será en dos semanas, confirman fuentes del sector-, pero no solo con ellos. También con el Ministerio de Economía e incluso con el gabinete económico de Moncloa con el objetivo de hacerles ver la diferencia competitiva entre España y Europa a nivel de reparto de los costes de reajuste del sistema, según confirman a este periódico fuentes del sector, que confía que vayan avanzando tras el análisis de la situación y se vayan tomando medidas que alivien la situación. Feique, la patronal de la industria química, apunta a que son necesarias unas medidas que permitan rebajar el precio final de su factura por debajo de los 40 euros Megawatio/hora (MW/h) fijándose en el modelo de Alemania y Francia, países con los que compiten las empresas españolas del sector químico a nivel europeo.

El momento elegido para solicitar este cambio no es casual. Este viernes el grupo de expertos europeos Entso-e hace públicas sus conclusiones y hay expectación sobre el análisis que hará este panel de la situación, aunque no se prevé que haya grandes novedades respecto al informe de Red Eléctrica sobre el 'cero eléctrico' que apagó toda la Península Ibérica el pasado 28 de abril. REE defiende que la programación era adecuada y que los recursos que se solicitaron a las centrales no se prestaron de forma efectiva insistiendo en la desconexión por mal funcionamiento de una planta fotovoltaica situada en la provincia de Badajoz. Está por salir también en las próximas semanas el informe elaborado por la CNMC, aunque desde el sector aseguran que no se podrán dirimir responsabilidades hasta que un juez determine los culpables.