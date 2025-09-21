Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El economista italiano Mario Draghi. AFP

Réquiem por Europa

Un año después de que Draghi propusiera su plan para recuperar capacidad de competir, solo se ha invertido un 5% de lo necesario

Ignacio Marco-Gardoqui

Ignacio Marco-Gardoqui

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:01

Competir es algo desagradable, no gusta… salvo a los que ganan, claro. A los demás les da miedo, les repele y encuentran siempre argumentos para ... evitarlo. Suena a enfrentamiento, a pelea y a egoísmo. A los países tampoco les gusta, pero están obligados a ser competitivos… si quieren sobrevivir. Es una exigencia dura y permanente, que nos acompaña desde la mañana a la noche. Cada vez que elegimos, ponemos a competir a los distintos oferentes que pugnan por nuestra elección, de un producto o de un servicio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arde el autobús de un equipo de fútbo en la A-92 en Granada
  2. 2 Apalea a su vecino y agrede a los tres guardias civiles que fueron a detenerlo en un pueblo de Granada
  3. 3

    Heridos una madre y su hijo tras colisionar el patinete en el que iban con un coche en Maracena
  4. 4 Publicidad de Cervezas Alhambra: Verde que te quiero verte en pelotas
  5. 5

    «El autobús era una bola de fuego diez minutos después de empezar a arder»
  6. 6 Esto es lo que sucede si tocas dos veces la esquina de un datáfono cuando vas a pagar
  7. 7 Una granadina quiso cobrar 87.000 euros de la Declaración de la Renta de otra mujer y acaba condenada
  8. 8 María Pérez agranda su leyenda
  9. 9

    La fiesta en la casa de María Pérez: «No somos conscientes»
  10. 10

    «El autobús se ha venido abajo dos o tres veces y ha empezado a echar humo blanco»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Réquiem por Europa

Réquiem por Europa