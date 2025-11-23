Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. EP

El gasto nunca es suficiente

Por ahora no se contemplan nuevas subidas de impuestos, pero se olvidan del acomodo de los tipos impositivos a la inflación

Ignacio Marco-Gardoqui

Ignacio Marco-Gardoqui

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:05

Comenta

La señora Montero, enfundada en su disfraz de Ministra y apoyada en las nuevas previsiones de crecimiento nominal, nos presenta un horizonte de recaudación absolutamente ... fastuoso. Se deshará pronto del vestido, en cuanto se ponga el gorro de candidata para cumplir con la ardua tarea de asumir unas elecciones que perderá, pero, en todo caso, siempre es mejor enfrentarse al futuro con la caja bien repleta y esta de los ingresos fiscales está a rebosar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Familias extranjeras viajan a Granada para dejar a sus hijos adolescentes y aprovechar las ayudas
  2. 2

    Herido muy grave un conductor de 20 años en un accidente en Castilléjar
  3. 3 Queman las terrazas de dos bares en Guadix
  4. 4 Descubren a un hombre de 85 años colocando cebos envenenados en un pueblo de Granada
  5. 5 Nevada Shopping enciende el árbol de Navidad más alto de Europa
  6. 6 Aumentan los robos de carteras en el Centro de Granada
  7. 7

    Comienza la transformación de la antigua residencia de Fray Leopoldo en viviendas
  8. 8

    Un conductor ebrio choca contra una columna publicitaria en Granada
  9. 9 La ayuda de 200 euros al mes por hijo que puede incluir el Gobierno desde el año que viene
  10. 10 Las zonas en las que va a hacer más frío antes de que vuelvan las lluvias a Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El gasto nunca es suficiente

El gasto nunca es suficiente