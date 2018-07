La huelga del taxi se deja notar en las principales ciudades españolas 01:18 Taxis parados en la estación de Chamartín. / Zipi (Efe) I Atlas La Federación Española del Taxi ha indicado hoy que mantendrán los paros que llevan a cabo, al igual que otras asociaciones, por lo menos hasta el miércoles, cuando se reunirá la Conferencia Nacional de Transporte con presencia de las comunidades autónomas AGENCIAS Madrid Lunes, 30 julio 2018, 11:57

La enérgica protesta de los taxistas de Barcelona para limitar las licencias de Uber y Cabify se ha extendido este lunes a otras de las grandes ciudades de España, a la espera de una importante reunión entre el sector y el Ministerio de Fomento que dirige José Luis Ábalos.

En solidaridad con los taxistas de Barcelona, que llevan desde el miércoles con su servicio suspendido, se han convocado también huelgas o paros parciales en Madrid, Valencia, Zaragoza, Bilbao, Sevilla y la turística Costa del Sol.

Las mayores asociaciones y federaciones del sector del taxi se reúnen hoy en el Ministerio de Fomento y «en función de los resultados habrá más movilizaciones y mantendremos la convocatoria de huelga», afirmó el secretario del Sindicato del Taxi de Catalunya (STAC), Antoni Cervós.

José Miguel Fúnez, responsable de comunicación de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, explicó que aguardan con «grandes expectativas» esa reunión, pero advirtió de que si no atienden sus reivindicaciones la huelga se convertirá en indefinida.

Los taxistas piden que la regulación de las VTC, que operan a través de plataformas como Cabify o Uber, pasen del Gobierno español a las comunidades autónomas (regiones) y los municipios, que son los que abordan los problemas de circulación, movilidad y medio ambiente.

Demandan también que, como marca la ley, los vehículos VTC regresen a sus bases cuando acaban un servicio y no se queden circulando o aparcados a la espera de captar nuevos clientes, y que no haya más de una licencia VTC por cada treinta taxis, proporción que, en su opinión no se respeta.

El director general de Tráfico, Pere Navarro, pidió hoy a los taxistas que no utilicen la presión a los turistas en el conflicto que tienen planteado porque «vivimos del turismo» y «afecta a la actividad económica».

Sin servicio en las estaciones y el aeropuerto en Madrid

La tranquilidad ha reinado en Madrid en la hora punta de la mañana de este lunes a pesar de la huelga de taxis que continúa en la ciudad, que ha dejado sin servicio de este transporte a las estaciones de tren o al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde solo unos pocos taxis llevaban -gratis- a ancianos, enfermos, embarazadas o personas de movilidad reducida.

A primera hora de la mañana unos veinte taxis se encontraban parados en la estación de Atocha, aunque ninguno prestaba servicio; mientras, un cartel explicaba en español y en inglés a los viajeros de tren que el sector está hoy en huelga.

Con más periodistas que taxistas en la estación de tren, los pocos taxis que se encontraban estacionados solo daban servicio a ancianos, familias con niños, embarazadas, personas enfermas o personas de movilidad reducida, a los que transportan gratis a sus destinos.

Es el caso de una mujer que llegaba de otra provincia y que, llorando, preguntaba si alguien la podía llevar a un hospital en el distrito de Chamberí, donde tenía que recoger unas pruebas médicas de su marido, a la que finalmente un taxi ha llevado al centro sanitario.

Por el contrario, un joven, bastante contrariado, se quejaba de que el único día que realmente necesitaba un taxi no podía cogerlo por la huelga.

Las colas en los autobuses eran similares a las de cualquier día, incluida la fila para tomar el autobús al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

En Barcelona 1.500 taxis colapsan la Gran Vía

Mientras tanto en Barcelona, los aproximadamente 1.500 taxis que según la Guardia Urbana mantienen colapsada la Gran Vía están impidiendo la circulación en Paseo de Gracia en los dos sentidos de la marcha, entre las calles Diputación y Gran Via de les Corts Catalanes.

Fuentes de la Guardia Urbana han confirmado a Efe que a las 07:30 horas eran 1.500 los vehículos de taxi que ocupaban la Gran Vía, aunque esta cifra fluctúa y en algunos momentos pueden llegar a ser 1.800.

La concentración de taxis en Gran Vía de las Cortes Catalanas también está provocando el corte de tráfico entre las calles Entença y Bailén, y obliga a desviar el recorrido del autobús número 59, que circula en sentido Poblenou por las calles Villarroel, Floridablanca, Ronda Sant Antoni y Pelai, ha informado Barcelona Movilidad.

Asimismo, la línea 27 de autobús se ha desviado por la calle Esteve Terradas y Ronda de Dalt, en sentido Roquetes, debido al corte de circulación en Paseo de Gracia.

Valencia, Andalucía y País Vasco

En Valencia, la huelga de taxis no genera en la mañana de este lunes ninguna retención ni incidencia dentro de la ciudad ni en los accesos por la Pista de Silla o la avenida del Cid, según informa el Centro de Gestión de Tráfico de Valencia a las 9.45 horas.

También taxistas de varias ciudades de Andalucía y Aragón se han sumado hoy a la huelga. Asimismo, agrupaciones de taxistas de Baleares han convocado a todos los profesionales del sector a una huelga el próximo martes entre las 9:00 y las 14:00 horas.

Unos 300 taxis marchan esta mañana en caravana desde el aeropuerto vizcaíno de Loiu en dirección a Bilbao. Fuentes de la Federación Vasca del Taxi han señalado que unos tres centenares de vehículos participan en la movilización, convocada a partir de las 10.00 horas y que, tras llegar a Bilbao, volverán de nuevo en caravana al aeropuerto.

Una hora antes, taxistas vizcaínos han protagonizado una concentración en las instalaciones del aeropuerto de Loiu, donde se han vivido algunos momentos de tensión al detectar los huelguistas algún taxi en la zona que no secundaba el llamamiento y trataba de operar.

En Bizkaia, están llamados a la huelga unos 1.100 taxistas, a los que la Federación Vasca del Taxi ha llamado a parar, junto a sus compañeros en Gipúzcoa y Álava, desde las 6 de la mañana de hoy hasta las 24 horas del próximo martes.