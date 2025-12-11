Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EL CORREO

El Gobierno vasco, preocupado por un posible recorte del 70% de las capturas de verdel para 2026

La consejera de Pesca advierte de que una reducción de esta envergadura «pone en peligro» la rentabilidad del sector

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 11 de diciembre 2025, 12:11

Comenta

Este jueves arranca la negociación maratoniana del reparto de capturas y oportunidades de pesca de la Unión Europea (UE), el la que la flota vasca ... se juega mucho. El ministro español de Agricultura y Pesca, Luis Planas, ha destacado que España está especialmente preocupada por posibles recortes en las capturas de verdel (que podrían llegar a reducirse hasta un 70%) y por el «estrangulamiento» en las posibilidades de pesca del abadejo. El Gobierno vasco también ha mostrado preocupación por la propuesta de reducción de la cuota de pesca del verdel. 

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En la UCI la clienta de un hotel del Centro de Granada tras electrocutarse en el spa
  2. 2 La Guardia Civil entra en casa de un narco de Granada y encuentra varias armas, marihuana, hachís y MDMA
  3. 3 Cuando Robe Iniesta fue granadino
  4. 4 Puentezuelas será un bulevar dedicado a la música de Granada
  5. 5 El restaurante de Granada en el que Ilia Topuria y Paco León probaron la «esencia granadina»
  6. 6 Granada tendrá un nuevo hotel en la avenida de la Constitución
  7. 7 Meteorólogos señalan el día del cambio del tiempo en Granada: lluvias y frío polar
  8. 8

    Revuelo político en Maracena por la investigación a la exalcaldesa
  9. 9 El pueblo granadino donde cada año triunfa una sobrasada especial cuando llega la Navidad
  10. 10

    Investigan varios intentos de robo en casas en Armilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Gobierno vasco, preocupado por un posible recorte del 70% de las capturas de verdel para 2026

El Gobierno vasco, preocupado por un posible recorte del 70% de las capturas de verdel para 2026