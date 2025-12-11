El Gobierno vasco, preocupado por un posible recorte del 70% de las capturas de verdel para 2026

Este jueves arranca la negociación maratoniana del reparto de capturas y oportunidades de pesca de la Unión Europea (UE), el la que la flota vasca ... se juega mucho. El ministro español de Agricultura y Pesca, Luis Planas, ha destacado que España está especialmente preocupada por posibles recortes en las capturas de verdel (que podrían llegar a reducirse hasta un 70%) y por el «estrangulamiento» en las posibilidades de pesca del abadejo. El Gobierno vasco también ha mostrado preocupación por la propuesta de reducción de la cuota de pesca del verdel.

«Una reducción de esta envergadura pondría en peligro la rentabilidad del sector de bajura que pesca esta especie con el arte del anzuelo», ha destacado la consejera vasca de Agricultura y Pesca, Amaia Barredo. El ministro Planas ha explicado que esta reducción vendría dada por la fijación unilateral de cuotas pesqueras por parte del Reino Unido, Noruega, Islas Feroe e Islandia y ha mostrado su indignación por esta situación. «De nada vale que la UE reduzca sus capturas cuando otros no siguen la misma línea de actuación».

En la otra cara de la moneda se encuentra la merluza, una de las especies más valoradas para los 1.200 barcos que faenan en el Cantábrico, que mantendrá las 17.445 toneladas que también logró el año anterior. «Es una magnífica noticia», ha subrayado el ministro, quien ha valorado que en general ve la propuesta comunitaria «con optimismo». Existen, con todo, pequeñas fricciones, como el «estrangulamiento» a las capturas de abadejo (que se reduciría un 26% en el Golfo de Bizkaia y el Cantábrico, según la propuesta de la Comisión). La situación de la cigala del golfo de Cádiz tampoco es buena: «El informe científico es muy preciso y la situación es muy difícil», ha subrayado Planas. La Comisión también propone una pequeña reducción (del 1%) en la pesca del lenguado y del 5% en el caso del chicharro. La cuota de pesca de gallo, por el contrario, crece un 12%.

El miércoles la UE cerró el acuerdo para las cuotas de pesca en las aguas compartidas con Reino Unido, un pacto «bastante positivo» para España. Mientras, continúa la negociación con Noruega para concluir un acuerdo que fijará las capturas de bacalao para la flota española.

Además del Atlántico, esta semana también se decidirá el reparto de cuotas para el Mediterráneo. Planas ha destacado que la propuesta del Ejecutivo comunitario en este sentido «parece de otro planeta» ya que contempla que la flota española de esas aguas salga a faenar únicamente 9,7 días al año, lo que «es como enviar a la flota a casa». La cifra supone una reducción del 64% frente a los 27 días inicialmente planteados por Bruselas para las capturas de este 2025, un número de jornadas que puede incrementarse si se aplican medidas que respeten el ecosistema marino. Con todo, el ministro español ha destacado que la negociación será «larga y compleja».