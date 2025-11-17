Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Efe

El Gobierno elevará al 2,9% la previsión de crecimiento para este año

El Ejecutivo presentará mañana un nuevo cuadro macroeconómico con esta previsión que mejora en dos décimas la realizada en septiembre

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 17 de noviembre 2025, 09:44

Comenta

Solo dos meses después de mejorar las previsiones de crecimiento económico una décima, hasta el 2,7%, el Gobierno volverá elevarlas hasta el 2,9% ... en el nuevo cuadro macroeconómico que aprobará mañana tras el Consejo de Ministros. Una nueva subida que, según indican fuentes de Economía, corresponde a la evolución de las nuevas estadísticas conocidas del INE y que apuntan a que los niveles de actividad, empleo y consumo siguen ganando tracción en la economía española.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Excarcelan a dos heridos graves en un aparatoso accidente en un túnel de Torrenueva
  2. 2 La experta granadina que alerta sobre la lumbalgia: «Vamos directos al precipicio»
  3. 3 Aurelio Rojas, el cardiólogo que alerta del alimento de moda: «Debe tomarse bajo control médico»
  4. 4

    Veintitrés colegios y cinco residencias de Granada se hicieron en zonas inundables
  5. 5

    La leyenda de los curas rojos de la zona Norte
  6. 6 La ginebra artesanal más galardonada del mundo en 2024 no es de Escocia, es de Granada
  7. 7 La casa de dos plantas por menos de 7.500 euros que arrasa en AliExpress
  8. 8

    Sierra Nevada pone en marcha los cañones de nieve
  9. 9 Colapso en la Ronda Sur por un accidente a primera hora de este lunes
  10. 10 Las quejas de José Alberto y la tensión con Astralaga y Lama al final

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Gobierno elevará al 2,9% la previsión de crecimiento para este año

El Gobierno elevará al 2,9% la previsión de crecimiento para este año