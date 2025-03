Repsol: «Buscaremos mecanismos para continuar con nuestra actividad en Venezuela»

La decisión del presidente de EE UU, Donald Trump, de suspender el permiso de exportar petróleo de Venezuela a Repsol ha sorprendido a la energética ... con una exposición patrimonial de 504 millones de euros en crudo y, esencialmente, gas venezolano. Este lunes, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, admitió que la compañía mantiene un «diálogo abierto» con la Administración estadounidense. «Estamos en relación directa con las autoridades americanas y vamos a ver si somos capaces de buscar mecanismos que puedan permitir que podamos seguir con nuestra actividad en ese país», aseguró en el foro 'Wake Up, Spain', del diario 'El Español'.

Repsol lleva 32 años desarrollando su actividad en Venezuela, donde de acuerdo a sus últimas cuentas de 2024 produjo una media de 65.000 barriles diarios, aunque su principal negocio en el país caribeño es la producción de gas, que supone casi el 85%. La política de sanciones de EE UU al régimen de Maduro se remonta al primer mandato de Trump, cuando congeló los activos del holding estatal venezolano PDVSA y bloqueó los pagos a las exportaciones de las petrolíferas. Estas restricciones se suavizaron durante los cuatro años que Joe Biden estuvo en la Casa Blanca, en los que otorgó licencias para que las productoras de crudo pudieran reanudar su actividad.

Imaz recordó que la última licencia para operar fue otorgada el pasado mes de mayo y reconoció las «vicisitudes» que ha pasado la compañía en los últimos veinte años en esta geografía, recalcando que siempre han cumplido con la legislación venezolana y con la internacional. «Respetamos y respetaremos todo el ámbito internacional relativo a sanciones», subrayó.

El CEO de Repsol insistió en que continúa ese diálogo «abierto y fluido» con Washington y recordó que la licencia que ahora ha sido revocada fue aprobada en mayo del año pasado, que antes ni siquiera contaban con ella. Frente al proteccionismo que promueve Trump y el multilateralismo en tela de juicio en el contexto actual, Imaz ha defendido una visión «atlántica de la vida», que pasa por «crear un espacio de valores, democracia, derechos humanos, de seguridad jurídica y también de equilibrio de poderes». «Y yo creo que eso lo representamos en Europa y en Norteamérica», zanjó al respecto.

Suministro asegurado

El último movimiento de Trump desató una rápida reacción de Moncloa. «El Gobierno va a defender siempre los intereses de Repsol y las empresas españolas», anunció el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europa y Cooperación, José Manuel Albares, quien, no obstante llamó a no precipitarse «hasta no conocer en detalle qué supone «y el margen de diálogo que todavía cabe», declaró en Telecinco.

En esta misma línea se manifestó la titular de Seguridad Social, Elma Saiz, quien lanzó «un mensaje de tranquilidad» desde el punto de vista del abastecimiento y suministro. «Los mensajes alarmistas no conducen a nada», defendió.

Según los datos recopilados por la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), de los 64, 6 millones de toneladas que importó España en 2024, Venezuela representó el 4,6% -3.006 toneladas-, el doble que en 2023.

En declaraciones a TVE, Saiz recalcó que es el momento de que dar una respuesta unida desde la UE «que vaya más allá de esa unión simplemente económica». La ministra explicó que los ministros de Economía y de Industria, Carlos Cuerpo y Jordi Hereu, están en contacto con los sectores afectados por las decisiones de Trump y reivindicó el papel fundamental de España «en este contexto geopolítico tan complicado» insistiendo en que el Gobierno está «monitorizando la situación» y analizando respuestas «proporcionadas, unidas y justas, pero con absoluto acompañamiento a todo el tejido productivo».