El Gobierno aumenta un 62% el límite de inversión a las redes eléctricas hasta 2030

La nueva planificación de redes eléctricas 2025-2030 en la que trabaja el Gobierno contará con un volumen de inversión total de 13.590 millones ... de euros: 7.700 millones de euros al año para las redes de distribución y hasta los 3.600 millones en el caso de la red de transporte y está orientada a cubrir las necesidades del país y a cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 (PNIEC).

Este plan de inversiones supone elevar el límite de inversiones de la red un 62% respecto al periodo anterior y sin que suponga un impacto en el recibo de los consumidores. «Damos cabida a nuevas demandas que llegan pero no suponen incrementos de la factura, ni de la industria ni de los hogares», recalcó este viernes la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Energética, Sara Aagesen.

La iniciativa supondrá aumentar la capacidad de la red de alta tensión, que gestiona Red Eléctrica, como operador del sistema, para dar cabida a nuevas conexiones de grandes consumidores, como centros de datos e industrias. En concreto, la propuesta de planificación plantea atender 27,7 gigavatios (GW) desde la red de transporte. Es decir, multiplicar por 14 los 2 GW de la vigente Planificación con horizonte 2026. Este fuerte crecimiento también se produce en la red de distribución, con 5,3 GW, y por eso la propuesta plantea 422 ampliaciones de conexión (142 en la red de transporte para nuevos consumidores, 84 para agentes especiales, como ADIF y puertos, y 196 apoyos a la red de distribución).

Con todo, el volumen de inversión presentado estará condicionado. Al menos el 10% de la inversión deberá ir destinado a mejorar la seguridad de la red con el fin de evitar futuros apagones, el 15% a cubrir nuevas necesidades de consumo y al menos un 5% para preoteger la avifauna. Y otra de las novedades es que el Gobierno controlará el destino de las inversiones de manera que las empresas tendrán que someter sus planes de inversión a consulta pública.

Aagesen presentó el proyecto de real de decreto de niveles de inversión, que se someterá a audiencia pública desde este viernes hasta el 6 de octubre. El contenido de la iniciativa aglutina cinco ejes: anticipación de las inversiones para facilitar la electricación, orientación de las inversiones para dar respuesta a las necesidades presentes y futuras, transparencia y participación, modernización de la red y precios de la energía competitivos.

«Somos conscientes de lo estratégico de las redes eléctricas. Por eso hemos desplegado numerosos instrumentos muy innovadores. Gran parte del trabajo ha sido optimizar el uso de las redes y asegurar que los proyectos que se conectan a la red eran reales y solventes», ha explicado Aagesen.

Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, entre 2020 y 2024 se han concedido 43GW de nueva demanda en las redes de transporte y distribución en nuestro país: más de 12 GW en centros de datos , más de 11 en proyectos industriales, más de 6 en tratamiento urbanístico, más de 4,6 en almacenamiento, más de 3 en hidrógeno y más de 2,3 en infraestructuras de recarga, entre otras actuaciones. «Esto es atractivo, eso son inversiones», ha subrayado Aagesen.