Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Energética, Sara Aagesen EFE

El Gobierno aumenta un 62% el límite de inversión a las redes eléctricas hasta 2030

La nueva planificación de la red de transporte prevé una inversión de 13.590 millones

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:08

La nueva planificación de redes eléctricas 2025-2030 en la que trabaja el Gobierno contará con un volumen de inversión total de 13.590 millones ... de euros: 7.700 millones de euros al año para las redes de distribución y hasta los 3.600 millones en el caso de la red de transporte y está orientada a cubrir las necesidades del país y a cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 (PNIEC).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nueve heridos tras descarrilar el metro de Granada al chocar con un autobús
  2. 2 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 con epicentro en Santa Fe sentido en varios municipios de la provincia
  3. 3

    El secuestrador de Prado Negro disparó a su víctima con una pistola y tenía licencia de armas
  4. 4 El cambio de tiempo que llega a Granada este fin de semana
  5. 5

    «El vecino ejemplar ha pagado el pato con un delincuente»
  6. 6

    El mal estado de una tubería en Emperatriz Eugenia genera una columna de agua de varios metros
  7. 7

    El crimen de Prado Negro, hora a hora: un disparo, un secuestro y una madrugada de tensión
  8. 8

    «Le ha dicho a su hija que su padre está donde debe, pero que a su madre la tiene bien cuidada»
  9. 9

    El Granada mantiene abierto el contacto con el Rubin Kazán por Hongla
  10. 10

    El Rubin Kazán negocia sin éxito para fichar a Martin Hongla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Gobierno aumenta un 62% el límite de inversión a las redes eléctricas hasta 2030

El Gobierno aumenta un 62% el límite de inversión a las redes eléctricas hasta 2030