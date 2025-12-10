Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

REUTERS

GIP vende un 7,1% del capital de Naturgy e inicia su desinversión en la energética

La venta, valorada a precio de mercado en unos 1.805 millones, reducirá al 11,4% la participación de la gestora

EP

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 19:48

GIP (BlackRock) ha dado mandato a JP Morgan para la venta de un 7,1% del capital en Naturgy, valorado a precio de mercado en ... unos 1.805 millones de euros, según ha comunicado la firma de inversión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

