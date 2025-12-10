GIP vende un 7,1% del capital de Naturgy e inicia su desinversión en la energética

GIP (BlackRock) ha dado mandato a JP Morgan para la venta de un 7,1% del capital en Naturgy, valorado a precio de mercado en ... unos 1.805 millones de euros, según ha comunicado la firma de inversión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, el fondo ha designado a JP Morgan «para emplear esfuerzos razonables a fin de procurar compradores, mediante una colocación acelerada ('accelerated bookbuilt offering') dirigida a inversores cualificados», de hasta 69 millones de acciones ordinarias de la energética, representativas de, aproximadamente, el 7,1% del capital social.

Los títulos de Naturgy cerraron este miércoles a un precio de 26,16 euros por título, tras registrar una caída del 0,23%, con lo que a esos precios de mercado el valor de este paquete accionarial sería de unos 1.805 millones de euros. No obstante, estas operaciones de colocaciones aceleradas de grandes paquetes accionariales se suelen cerrar finalmente con un descuento.

JP Morgan actuará como coordinador global único y la colocación acelerada comenzará inmediatamente y se llevará a cabo de conformidad con lo previsto en el contrato de colocación ('secondary block trade agreement').

Según añade la comunicación a la CNMV, el contrato está sujeto a las condiciones suspensivas habituales en esta clase de operaciones y el vendedor ha asumido un compromiso de no disposición de acciones ('lock-up') de 90 días una vez completada la colocación acelerada, sujeto a las excepciones habituales aplicables a este tipo de transacción.

Una vez completada la colocación acelerada, JP Morgan anunciará, «mediante una comunicación de información privilegiada, las condiciones definitivas de la colocación acelerada, incluido el precio de venta».

Reordenación del accionariado

Con esta desinversión, GIP, que era el segundo principal accionista de Naturgy tras Criteria, el holding de La Caixa, reduce su participación del 18,5% al 11,4%.

Este movimiento consolida a Criteria como principal accionista de Naturgy, con el 24%, aunque descabalga a GIP de ese segundo lugar, que pasa ahora a ser ocupado por CVC/Rioja, con el 18,58%, mientras que el fondo australiano IFM se erige en el tercer máximo accionista, con el 15,17%.

Fuentes del mercado precisaron que esta operación representa una desinversión ordenada de uno de los accionistas de la energética que así lo tiene planteado.

Y es que desde hace tiempo ya existía el interés de algunos de los accionistas de Naturgy, especialmente los fondos, por salir del accionariado de la compañía, una vez que consideraban haber cumplido su ciclo de estancia en el capital de la empresa.

La firma de inversión, adquirida por BlackRock el año pasado, desembarcó en el capital de Naturgy en 2016, tras comprar una participación del 20% a Repsol y Criteria por unos 3.802 millones de euros, mediante un acuerdo en el que cada uno de los socios se desprendía de un 10% del capital a un precio unitario de 19 euros por acción.

Aumento del 'Free Float' de Naturgy

Fuentes de Naturgy indicaron que el aumento del 'free float' es uno de los objetivos clave del plan estratégico 2025-2027, y que esta operación la refuerza.

A este respecto, el pasado mes de junio, el grupo presidido por Francisco Reynés culminó con éxito una auto-OPA que se dirigía a un máximo de 88 millones de sus propias acciones, representativas de un 9,08% de su capital social, con una contraprestación de 26,50 euros por acción, resultando así un importe total de 2.332 millones de euros. Criteria, el 'holding' de La Caixa, GIP, CVC/Rioja e IFM vendieron un total del 8,7% del capital de Naturgy en la oferta. Tras la OPA, la autocartera de la energética se situó en el 10%.

El objetivo de la oferta era alcanzar un nivel del 15% de 'free float' que permitiera al grupo retornar a los índices MSCI. En varias ventas de autocartera elevó ese 'free float' al 18,7%, culminando además su objetivo de regresar a esos índices en noviembre.