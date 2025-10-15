Fundación Unicaja abre una nueva convocatoria de proyectos sociales y medioambientales dotada con dos millones de euros La institución ha respaldado este año 39 proyectos que benefician a cerca de 220.000 personas y 20 espacios naturales en Andalucía en el marco de la convocatoria extraordinaria de su décimo aniversario

Fundación Unicaja abre una nueva convocatoria de proyectos sociales y medioambientales dotada con dos millones de euros. El director de Actividades Sociales de la Fundación Unicaja, Gerardo Lerones; la responsable de Solidaridad e Investigación, Ana Cabrera, y el responsable de Deportes, Tiempo Libre, Medio Ambiente y Voluntariado, Manuel Dorado, han dado a conocer esta iniciativa destinada a proyectos que favorezcan la inclusión de personas vulnerables, así como la sensibilización y preservación de la biodiversidad.

La apertura de esta convocatoria pública sigue la estela de la promovida con carácter extraordinario con motivo del décimo aniversario que ha permitido respaldar este año un total de 39 proyectos sociales y medioambientales en Andalucía. Con una inversión de dos millones de euros, estas iniciativas benefician a cerca de 220.000 personas y van a permitir restaurar más de una veintena de parques naturales, espacios litorales e hídricos en la región como Sierra Nevada, Los Alcornocales, Sierra Norte, Sierra Magina, Aracena, Sierra Filabres, Estrecho de Gibraltar o las Marismas de Odiel, entre otros. Tras el éxito de esta iniciativa, que recibió cerca de 400 solicitudes, la Fundación Unicaja promueve una nueva convocatoria para impulsar y apoyar proyectos que contribuyan a construir una sociedad más sostenible, equitativa y próspera.

Bases edición 2026

La convocatoria de acción social, dotada con un millón de euros, se centra en las personas y colectivos vulnerables, como son la infancia y la juventud, los mayores, las personas con discapacidad o las que sufren alguna enfermedad. Se trata de una iniciativa que persigue paliar situaciones de pobreza, desempleo, enfermedad o soledad de mayores, entre otras.

Junto a ésta, se abre una convocatoria para proyectos medioambientales, también dotada con un millón de euros, con la que la Fundación refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la protección del entorno a través de proyectos de impacto real, medible y con arraigo territorial. Está centrada en actuaciones para la preservación de la biodiversidad, la educación, sensibilización e implicación comunitaria, con especial atención a los ecosistemas andaluces y su litoral mediterráneo.

Estas convocatorias se dirigen a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro (acción social) y entidades tanto públicas como privadas (medio ambiente) que desarrollen los proyectos objeto de la convocatoria en el ámbito territorial de Andalucía y la provincia de Ciudad Real (a excepción de los proyectos de cooperación internacional). En cada una de las convocatorias se respaldarán proyectos con importes comprendidos entre 10.000 y 100.000 euros. Cada entidad podrá presentar una única propuesta a cada convocatoria, que deberá ejecutar en un plazo máximo de doce meses. El plazo de presentación de solicitudes está abierto del 15 de octubre al 14 de noviembre de 2025. Las entidades interesadas pueden presentar sus proyectos y consultar las bases completas de la convocatoria a través de la web www.fundacionunicaja.com/convocatorias.