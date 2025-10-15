La Fundación CaixaBank Dualiza refuerza su patronato con la incorporación de Pilar Cosentino y Emilia Jordi Pilar Cosentino, CEO del Grupo Cosentino, ha mostrado un compromiso constante con la FP Dual, promoviendo desde Cosentino programas de colaboración con centros educativos para la formación de técnicos especializados, especialmente en áreas industriales y tecnológicas.

La Fundación CaixaBank Dualiza ha incorporado a su patronato a Pilar Cosentino, CEO del Grupo Cosentino, y Emilia Jordi, exdirectora de Becas, Investigación e Innovación en la Fundación «la Caixa», para reforzar su compromiso con la excelencia educativa y el impulso de la Formación Profesional en España.

Ambas se han sumado oficialmente al órgano de gobierno de la fundación tras participar en su primera reunión de patronato. Con su incorporación, se amplía la diversidad de perfiles de un patronato presidido por el presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa, y que cuenta también con el director general de Sostenibilidad, Eugenio Solla, el secretario general de CaixaBank, Óscar Calderón, la asociación FPEmpresa, a través de su presidente Luis García, y el presidente de la Fundación Princesa de Girona y vicepresidente de la Fundación Bertelsmann, Francisco Belil.

Pilar Cosentino: visión empresarial y compromiso con la FP Dual

Pilar Cosentino aporta una sólida trayectoria empresarial al frente de uno de los grupos industriales más innovadores del país. Como directiva de la multinacional, ha contribuido a la transformación internacional de la compañía, apostando por la sostenibilidad, la innovación y el talento joven. Su implicación con la Formación Profesional Dual ha sido constante, promoviendo desde Cosentino programas de colaboración con centros educativos para la formación de técnicos especializados, especialmente en áreas industriales y tecnológicas. Su experiencia será clave para seguir estrechando la colaboración entre el tejido empresarial y el sistema educativo, uno de los pilares estratégicos de CaixaBank Dualiza.

Es licenciada en Derecho y Asesoría Jurídica de Empresas por ICADE y posee un MBA por IE. Empezó su carrera en KPMG para pasar después a la empresa familiar donde se ha desarrollado profesionalmente durante más de 20 años, transfiriendo su liderazgo a nuevas etapas de crecimiento y modernización de Cosentino. Es reconocida por su compromiso con la innovación, la sostenibilidad, la educación y la formación de talento joven.

Emilia Jordi: una vida dedicada a la educación y la innovación social

Por su parte, Emilia Jordi ha desarrollado gran parte de su carrera en el ámbito de la filantropía educativa. Durante más de una década, ha estado al frente del área de Becas en la Fundación «la Caixa», impulsando programas de alto impacto como las becas de grado para estudiantes excelentes con muy bajos recursos económicos, iniciativas de transformación pedagógica y proyectos de investigación educativa. Su conocimiento del ecosistema educativo y su visión estratégica contribuirán a reforzar las líneas de trabajo de la fundación en materia de orientación, innovación y mejora de la calidad formativa.

Como directora del área de Becas de la Fundación «la Caixa» ha trabajado en el diseño y evaluación de programas educativos, y ha sido responsable de algunas de las iniciativas más emblemáticas en el ámbito educativo, con especial atención a la equidad, la excelencia y la innovación.

Con estas incorporaciones, CaixaBank Dualiza refuerza su apuesta por una Formación Profesional de calidad, conectada con las necesidades del mercado laboral y comprometida con la mejora de la empleabilidad de los jóvenes.