terrazas llenas en el centro de Madrid EFE

El FMI se suma al optimismo del Gobierno y mejora el crecimiento de España al 2,9% este año

El organismo revisa cuatro décimas al alza la previsión de PIB para 2025 y dos décimas la de 2026, hasta situar su estimación por encima incluso de los cálculos de Carlos Cuerpo

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 14 de octubre 2025, 15:05

Comenta

El crecimiento económico de España seguirá muy por encima del europeo este año pese al impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos. Las previsiones ... del Fondo Monetario Internacional (FMI) dan un espaldarazo a los cálculos del Gobierno y eleva cuatro décimas su estimación de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) hasta el 2,9%. Esta previsión supera incluso los optimistas cálculos del Ejecutivo, que hace unas semanas elevó su previsión al 2,7% para este año como base para los Presupuestos Generales de 2026.

